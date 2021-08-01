3 августа в 20:00 (МСК) «Мальме» дома примет «Рейнджерс». Встреча состоится в рамках квалификации Лиги чемпионов. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

победа «Мальме» – 3.3;

победа «Рейнджерс» – 2.14;

ничья – 3.3.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Мальме»: форма, ставки и прогноз

«Мальме», в отличие от «Рейнджерс», во всю играет в чемпионате Швеции. Команда в игровом тонусе, и она уже успела пройти два раунда квалификации к Лиге чемпионов.

Учитывая, что обыграть «Рейнджерс» в гостях за последние полгода удалось только одному клубу, вероятно, результат «Мальме» нужно делать здесь и сейчас. Больше возможности сыграть дома у команды не будет. В первом матче нужно побеждать.

Все лидеры «Мальме» в строю. Узнать предварительный состав команды на матч с «Рейнджерс» вы можете здесь.

В «Мальме» верит 22% пользователей Betting Insider. Коэффициент на хозяев поля выше тройки, поэтому бетторов можно понять.





Учитывая, что букмекеры считают «Мальме» андердогом, можно попробовать подстраховаться и взять фору (0) за 2.35 в Pin-Up.ru.



«Рейнджерс»: форма, ставки и прогноз

«Рейнджерс» этим летом пока провел только один официальный матч – пару дней назад команда Джеррарда разгромила «Ливингстон» (3:0) в первом туре чемпионата Шотландии. К слову, в товарищеских матчах коллектив из Глазго пару раз играл с топовыми коллективами и даже успел обыграть мадридский «Реал» (2:1).

Чемпион Шотландии захочет решить все вопросы по выходу в следующий раунд как можно скорее. А для этого в Мальме нужно побеждать. И чем крупнее, тем лучше.

Пока что «Рейнджерс» обходится без травм. Узнать предварительный состав шотландцев вы можете здесь.

77% наших пользователей так или иначе играют от «Рейнджерс». Мало того, что команда Джеррарда практически не проигрывает в официальных матчах, она и вничью играет по большим праздникам.





Если вы хотите коэффициент еще больше, то можно взять фору «Рейнджерс» (-1,5). Pin-Up.ru такую ставку за 4.0 оценивает.



«Мальме» – «Рейнджерс»: счет в последних матчах





Как можно заметить, команды играют очень результативно. Сделать ставку на ТБ (2,5) в их предстоящей встрече в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.96.



«Мальме» – «Рейнджерс»: статистика личных встреч





Команды уже играли в рамках квалификации к Лиге чемпионов в 2011 году. Тогда по сумме двухматчевого противостояния вперед прошло «Мальме». На этот раз Pin-Up.ru оценивает проход «Мальме» коэффициентом 4.0.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Мальме» – «Рейнджерс» можно будет на одном из каналов субхолдинга «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».

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