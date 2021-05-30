«Ман Сити» — главный претендент на победу в следующем сезоне ЛЧ. Букмекеры оценили шансы команд

Вчера прошел финал ЛЧ, где «Челси» обыграл «Ман Сити» со счетом 1:0. Напомним, что на победу лондонцев в ЛЧ перед началом сезона давали кэф 21.00!

Подробнее об этом вы можете прочитать здесь.

Не успел закончиться этот сезон, как букмекеры уже дали линию чемпиона на следующий год. БК снова верят в «Сити» — на команду Гвардиолы можно поставить с кэфом 4.00. В топ-3 также находится «Бавария» (6.00) и «Ливерпуль» (9.00).





Победитель следующего сезона ЛЧ (расширенный список):

«Манчестер Сити» — 4.00

«Бавария» — 6.00

«Ливерпуль» — 9.00

«Челси» — 10.00

«МЮ» — 12.00

«ПСЖ» — 12.00

«Реал» — 12.00

«Барселона» — 13.00

«Ювентус» — 17.00

«Атлетико» — 25.00

«Боруссия» Д — 30.00

«Интер» — 40.00

«Милан» — 50.00

«Аталанта» — 50.00

«РБ Лейпциг» — 50.00

«Аякс» — 70.00

«Лилль» — 100.00

«Зенит» — 100.00

«Вильярреал» — 100.00

«Спортинг» — 100.00

«Монако» — 100.00

«Олимпиакос» — 151.00

«ПСВ» — 151.00

В списке еще много команд, которые начнут отбор к ЛЧ с первых квалификационных раундов. Шансы этих кубов на победу оцениваются кэфом 1000.00.

Как вы думаете, кто станет победителем ЛЧ в сезоне 21/22? Пишите в комментариях!