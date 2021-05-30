«Ман Сити» — главный претендент на победу в следующем сезоне ЛЧ. Букмекеры оценили шансы команд
Вчера прошел финал ЛЧ, где «Челси» обыграл «Ман Сити» со счетом 1:0. Напомним, что на победу лондонцев в ЛЧ перед началом сезона давали кэф 21.00!
Подробнее об этом вы можете прочитать здесь.
Не успел закончиться этот сезон, как букмекеры уже дали линию чемпиона на следующий год. БК снова верят в «Сити» — на команду Гвардиолы можно поставить с кэфом 4.00. В топ-3 также находится «Бавария» (6.00) и «Ливерпуль» (9.00).
Победитель следующего сезона ЛЧ (расширенный список):
- «Манчестер Сити» — 4.00
- «Бавария» — 6.00
- «Ливерпуль» — 9.00
- «Челси» — 10.00
- «МЮ» — 12.00
- «ПСЖ» — 12.00
- «Реал» — 12.00
- «Барселона» — 13.00
- «Ювентус» — 17.00
- «Атлетико» — 25.00
- «Боруссия» Д — 30.00
- «Интер» — 40.00
- «Милан» — 50.00
- «Аталанта» — 50.00
- «РБ Лейпциг» — 50.00
- «Аякс» — 70.00
- «Лилль» — 100.00
- «Зенит» — 100.00
- «Вильярреал» — 100.00
- «Спортинг» — 100.00
- «Монако» — 100.00
- «Олимпиакос» — 151.00
- «ПСВ» — 151.00
В списке еще много команд, которые начнут отбор к ЛЧ с первых квалификационных раундов. Шансы этих кубов на победу оцениваются кэфом 1000.00.
Как вы думаете, кто станет победителем ЛЧ в сезоне 21/22? Пишите в комментариях!
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