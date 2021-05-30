Betting Insider

«Ман Сити» — главный претендент на победу в следующем сезоне ЛЧ. Букмекеры оценили шансы команд

автор Сергей Рябкин

Вчера прошел финал ЛЧ, где «Челси» обыграл «Ман Сити» со счетом 1:0. Напомним, что на победу лондонцев в ЛЧ перед началом сезона давали кэф 21.00! 

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Не успел закончиться этот сезон, как букмекеры уже дали линию чемпиона на следующий год. БК снова верят в «Сити» — на команду Гвардиолы можно поставить с кэфом 4.00. В топ-3 также находится «Бавария» (6.00) и «Ливерпуль» (9.00). 


Победитель следующего сезона ЛЧ (расширенный список): 

  • «Манчестер Сити» — 4.00
  • «Бавария» — 6.00
  • «Ливерпуль» — 9.00
  • «Челси» — 10.00
  • «МЮ» — 12.00
  • «ПСЖ» — 12.00
  • «Реал» — 12.00
  • «Барселона» — 13.00
  • «Ювентус» — 17.00
  • «Атлетико» — 25.00
  • «Боруссия» Д — 30.00
  • «Интер» — 40.00
  • «Милан» — 50.00
  • «Аталанта» — 50.00
  • «РБ Лейпциг» — 50.00
  • «Аякс» — 70.00
  • «Лилль» — 100.00
  • «Зенит» — 100.00
  • «Вильярреал» — 100.00
  • «Спортинг» — 100.00
  • «Монако» — 100.00
  • «Олимпиакос» — 151.00
  • «ПСВ» — 151.00

В списке еще много команд, которые начнут отбор к ЛЧ с первых квалификационных раундов. Шансы этих кубов на победу оцениваются кэфом 1000.00.

Как вы думаете, кто станет победителем ЛЧ в сезоне 21/22? Пишите в комментариях!

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