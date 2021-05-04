4 мая в 22:00 (МСК) «Манчестер Сити» дома сыграет с «ПСЖ». Встреча состоится в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Итоговый проход в финал «Манчестера» оценивается кэфом 1.14, «ПСЖ» – 6.45.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Манчестер Сити»: форма, ставки и прогноз

«Сити» одержал 4 победы подряд. И возможно, на фоне былых серий, эта не выглядит как-то устрашающе. Только вот за этот период команда успела укрепить свои позиции в АПЛ и практически гарантировать чемпионство, выиграть Кубок Английской Лиги и создать отличный задел перед ответным полуфинальным матчем в ЛЧ.

Цель у «Сити» одна – не пропустить 2 мяча от «ПСЖ». Можно проиграть 0:1, но это все равно будет проход. 2 гостевых гола дают возможность Пепу Гвардиоле сыграть в тот футбол, в который он захочет. Результат на него не сильно давит.

У «горожан» нет глобальных проблем с травмами, все лидеры будут в строю сегодня. Узнать предварительный состав «Ман Сити» вы можете здесь.

Ставку на победу «Ман Сити» готовы сделать 34% наших пользователей. Один из них – oleg-centner. Он считает, что тренерская дуэль Пепа и Почеттино в очередной раз должна остаться за наставником «Сити».

Если вы хотите отталкиваться от «Манчестер Сити», то, в целом, адекватные кэфы на победу «горожан» букмекеры дают. 1.74 в Pin-Up.ru, например.

«ПСЖ»: форма, ставки и прогноз

Из последних 8-ми матчей «ПСЖ» проиграл только 2. Оба в Лиге Чемпионов. Но если поражение от «Баварии» никак не сказалось на парижанах, и они все равно вышли в полуфинал, то неудача в первой игре с «Сити» сильно усложнила им жизнь.

Теперь нужно забивать минимум 2. И при этом постараться не пропустить. Задача, мягко говоря, не из простых. В первой игре, кроме момента с забитым голом, явных голевых шансов у «ПСЖ» не было.

В игре с «Ман Сити» парижанам не помогут Бернат, Гуйе и, возможно, Мбаппе. Узнать предварительный состав «ПСЖ» вы можете здесь.

На победу «ПСЖ» готовы поставить 27% наших капперов. САКУРА, например, не верит, что парижане с их элитной атакой не смогут забить хотя бы один гол. Ставка не на исход, но с двумя голами команда Почеттино может надеяться минимум на ничью.

На Х2 очень хорошие кэфы дают. В Pin-Up.ru за 2.16 можно поставить, что «ПСЖ» не проиграет. Учитывая, что Пеп такие матчи, как правило, осторожно проводит, парижане вполне могут надеяться на ничью.

«Манчестер Сити» – «ПСЖ»: счет в последних матчах

«ПСЖ» пропускал 3 гола в последний раз еще в январе. И всего таких матчей у парижан набралось только 2 за весь сезон. Поставить на индивидуальный тотал «Сити» меньше (2,5) голов в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.47. Весьма неплохо для экспресса.

«Манчестер Сити» – «ПСЖ»: статистика личных встреч

А по очным встречам очень печальная статистика у «ПСЖ». Ни разу команда из Парижа не выиграла «Сити». И только один раз забила больше 1 гола. Заключить пари на индивидуальный тотал «ПСЖ» меньше (1,5) в Pin-Up.ru можно за кэф 1.44.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Манчестер Сити» – «ПСЖ» покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала.

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