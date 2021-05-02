2 мая в 18:30 (МСК) «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Ливерпулем». Встреча состоится в рамках 34-тура АПЛ. Кэфы на игру:

победа «МЮ» – 2.76;

победа «Ливерпуля» – 2.66;

ничья – 3.52.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

«Манчестер Юнайтед»: форма, ставки и прогноз

Из последних 7-ми матчей во всех турнирах «МЮ» выиграл 6. Только один раз за этот период команда сыграла в нулевую ничью с «Лидсом». В чемпионате «Манчестер» в последний раз проигрывал 27 января. Прямо сейчас беспроигрышная серия команды Сульшера в АПЛ составляет 13 матчей.

Что будет, если «МЮ» обыграет «Ливерпуль»? Да ничего. Равно как ничего не будет и в случае поражения. С чемпионоством «Сити» в АПЛ уже все давно ясно, а из четверки «Манчестер Юнайтед» вряд ли выпадет. Мотивация у команды сейчас остается только в Лиге Европы.

Помочь «МЮ» в игре против «Ливерпуля» из-за травм не смогут Фил Джонс и Антони Марсьяль. Узнать предварительный состав «Манчестера» вы можете здесь.

31% наших пользователей делают ставку на победу «МЮ». Кэф более чем достойный, но отсутствие широкого интереса к этому пари объяснимо. Мотивации у «Манчестера» особо нет (в отличие от «Ливерпуля»), да и соперник будет из числа топов.

Статистика в этом матче играет против «Ливерпуля». oleg-centner объяснил почему:





В целом, тут можно заиграть фору (0) хозяев. В случае ничьей вас ждет возврат. Коэффициент –1.98.

«Ливерпуль»: форма, ставки и прогноз

«Ливерпуль» не может выиграть в 3-х матчах кряду. В двух последних встречах были ничьи с «Лидсом» и «Ньюкаслом». В обеих играх команда Клоппа упускала победу на последних минутах.

Очки сейчас «Ливерпулю» очень нужны. И чем больше, тем лучше. От зоны Лиги чемпионов команда Клоппа отстает на 4 очка, и ничьими в такой ситуации не отделаешься. Нужны победы, здесь и сейчас.

В игре с «МЮ» не примут участие Вирджил Ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип, Дивок Ориги и Джордан Хендерсон. Узнать предварительный состав «Ливерпуля» вы можете здесь.

Только 11% наших капперов верят в победу «Ливерпуля». Если смотреть чисто по бумаге, то, конечно, команда Клоппа – андердог (хотя букмекеры так не считают). При этом, бывший игрок и «МЮ», и «Ливерпуля» допускает, что гости не проиграют. Он ставит на ничью.

Есть неплохая ставка на индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше (1) за 1.58. Если вы хотите отталкиваться от команды Клоппа, то можно попробовать заиграть ее. Как минимум, для экспресса. В случае только одного гола «Ливерпуля» вас ждет возврат.

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: счет в последних матчах

«МЮ» только-только провел матч с 8-ю голами. И учитывая, что ничего команде Сульшера в АПЛ не нужно, думаю, можно ждать открытого футбола. На ТБ (2,5) дают коэффициент 1.88.

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: статистика личных встреч

Команды уже два раза встречались друг с другом в 2021 году. Один раз в чемпионате и один раз в Кубке Англии. «Ливерпуль» не выиграл ни разу. Поставить на то, что «МЮ» не проиграет и сегодня можно за коэффициент 1.51.

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