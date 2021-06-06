Возможный переход Мбаппе в «Реал» – главная сага лета
Мадридский «Реал» назвал Килиана Мбаппе своей главной целью на трансферном рынке.
Вспоминаем всю хронологию событий:
06.06.2021 Президент «ПСЖ» заявил, что Мбаппе не покинет Париж.
03.06.2021 Килиан Мбаппе: «Лига 1 – не лучший чемпионат на планете, но я должен помогать ей расти».
23.05.2021 Килиан Мбаппе: «Я хочу побеждать. Хочу быть в клубе, где есть четкий проект, выстроенный вокруг меня».
22.05.2021 Агент Сатин: «У Мбаппе есть договоренность с «Реалом». Теперь нужно согласие «ПСЖ».
20.05.2021 Вне зависимости от решения Зидана Мбаппе хочет играть за «Реал».
19.05.2021 «ПСЖ» ведет переговоры с Мбаппе о новом контракте до 2025 года. Француз хочет соглашение до 2023 года с возможностью покинуть клуб в 2022-м.
04.05.2021 Мбаппе – главная трансферная цель «Реала» этим летом. Но если «ПСЖ» его не продаст, мадридцы сделают все возможное, чтобы купить Холанда.
Еще в феврале букмекеры давали следующие кэфы на трансфер Мбаппе в другой клуб:
- «Реал Мадрид» – 3.00;
- «Ливерпуль» – 4.00;
- «Манчестер Сити» – 7.00;
- «Барселона» – 9.00;
- «Манчестер Юнайтед» – 11.00.