Возможный переход Мбаппе в «Реал» – главная сага лета

Мадридский «Реал» назвал Килиана Мбаппе своей главной целью на трансферном рынке.

Вспоминаем всю хронологию событий:

06.06.2021 Президент «ПСЖ» заявил, что Мбаппе не покинет Париж.

03.06.2021 Килиан Мбаппе: «Лига 1 – не лучший чемпионат на планете, но я должен помогать ей расти».

23.05.2021 Килиан Мбаппе: «Я хочу побеждать. Хочу быть в клубе, где есть четкий проект, выстроенный вокруг меня».

22.05.2021 Агент Сатин: «У Мбаппе есть договоренность с «Реалом». Теперь нужно согласие «ПСЖ».

20.05.2021 Вне зависимости от решения Зидана Мбаппе хочет играть за «Реал».

19.05.2021 «ПСЖ» ведет переговоры с Мбаппе о новом контракте до 2025 года. Француз хочет соглашение до 2023 года с возможностью покинуть клуб в 2022-м.

04.05.2021 Мбаппе – главная трансферная цель «Реала» этим летом. Но если «ПСЖ» его не продаст, мадридцы сделают все возможное, чтобы купить Холанда.

Еще в феврале букмекеры давали следующие кэфы на трансфер Мбаппе в другой клуб: