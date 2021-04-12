У Мбаппе уже 33 гола в этом сезоне. Сколько еще забьет игрок этой весной?

Килиан Мбаппе забил 21 гол в 27 матчах чемпионата Франции, 4 гола в 3-х играх Кубка Франции, а также 8 голов в 8-ми матчах Лиги чемпионов.

На данный момент Мбаппе занимает вторую строчку в списке бомбардиров ЛЧ (8 голов). Больше него в турнире забил только Эрлинг Холанд (10 голов). В Лиге 1 Мбаппе лидирует c 21 голом. Мы изучили xG, чтобы понять: статистика Килиана – это закономерность или аномалия?

Сколько француз в среднем забивает за игру?

В Лиге 1 он забил на 3 гола больше, чем ожидалось – сильнее недооценили только Депая и Фолланда. За 2047 сыгранных минут у него 21 гол – это почти по мячу (0,8) в каждом матче.

На что ставить в ближайших матчах?

В ближайшем матче «ПСЖ» предстоит ответная игра с «Баварией». Букмекеры дают кэф 2.08 на то, что Мбаппе в этом матче забьет. Кэф на то, что француз забьет первый гол матча – 5.80, последний – также 5.80. Вот полный список актуальных ставок на статистику Мбаппе.

Забьет гол в ответном матче с «Баварией» –2.08.

Откроет счет в ответном матче с «Баварией» – 5.80.

Забьет последний гол в ответном матче с «Баварией» – 5.80.

Станет лучшим бомбардиром ЛЧ – 2.40.

На ближайших выходных «ПСЖ» встретится с «Сент-Этьеном» в рамках 33 тура Лиги 1. Кэф на то, что Мбаппе сможет в этом матче отличиться – 1.71. Забьет первый гол – 3.74, последний – также 3.74.

А что думаете вы? Станет ли Мбаппе лучшим бомбардиром ЛЧ?