28 июля в 20:45 (МСК) «Мидтьюлланд» дома примет «Селтик». Встреча состоится в рамках квалификации Лиги чемпионов. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Мидтьюлланд»: форма, ставки и прогноз

«Мидтьюлланд» уже успел стартовать в чемпионате Дании и даже одержать одну победу. Правда, и проиграть команда уже успела. Ну а в квалификации Лиги чемпионов была одна ничья с «Селтиком» (1:1), и теперь все будет решаться в ответном матче.

Ситуация простая – победа над «Селтиком», и команда в третьем раунде квалификации. Причем не обязательно в основное время. Кто забирает игру, тот проходит дальше.

Пока что травм футболисты «Мидтьюлланда» получить не успели. Узнать предварительный состав команды на матч с «Селтиком» вы можете здесь.

14% капперов Betting Insider делают ставку на победу «Мидтьюлланда». Коэффициент, стоит сказать, достойный. В первом матче команда сумела отыграться в меньшинстве.





Если хотите подстраховаться, то можно и просто фору (0) хозяев поля взять. Pin-Up.ru дает коэффициент 1.39 за такую ставку.



«Селтик»: форма, ставки и прогноз

«Селтик», кроме товарищеских матчей и одной встречи в ЛЧ, ничего больше не играл. И стоит отметить, что уже четыре игры кряду «кельты» не знают побед. А буквально пару дней назад команда проиграла «Вест Хэму» со счетом 2:6.

У «Селтика» ситуация точно такая же как и у «Мидтьюлланда». Нужно просто добыть победу. Правда, «Селтику» это придется делать в гостях.

Все лидеры «Селтика» в строю. Узнать предварительный состав шотландцев вы можете здесь.

14% наших пользователей ставят на победу «Селтика». art.nick не смущает гостевой характер встречи, и он готов заряжать на «кельтов».





На то, что «Селтик» не проиграет дают очень неплохой коэффициент. Например, 1.54 в Pin-Up.ru.



«Мидтьюлланд» – «Селтик»: счет в последних матчах





«Мидтьюлланд» вот уже три матча кряду не может забить больше одного гола. Поставить на ИТ1М (1,5) в предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.61.



«Мидтьюлланд» – «Селтик»: статистика личных встреч





Неделю назад команды сыграли друг с другом первый очный матч в своей истории. В той игре прошла ставка «Обе забьют». Повторить это пари в предстоящей встрече в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.61.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Мидтьюлланд» – «Селтик» можно будет на одном из каналов субхолдинга «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».

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