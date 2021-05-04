Моуринью сменит Фонсеку в «Роме». Контракт подписан до 2024 года

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека покинет свой пост по окончании сезона, сказано в заявлении клуба. Однако вскоре было объявлено о том, что Жозе Моуринью подписал контракт до лета 2024 года и приступит к работе перед началом сезона-2021/22.

В начале месяца на вопрос о том, когда он вернется к тренерской деятельности, португалец был краток: «Я подожду, прежде чем вернуться в футбол. Не только подходящего клуба, но и подходящей культуры. Может быть, возвращение в следующем сезоне будет преждевременным. Посмотрим», – сказал 58-летний специалист.





«Если предложат тренировать клуб из Италии, не буду думать дважды»

На вопрос о том, сможет ли он тренировать клуб, который соперничает с «Интером», Жозе заявил, что без раздумий согласится: «Я не из тех, кто будет копаться в грязном белье. Я всегда стремлюсь к позитиву. «Интер»! Я выиграл все с «Интером». Есть особая привязанность.

Но если однажды мне придется поехать в Италию и тренировать конкурирующий клуб, я не буду думать дважды. У меня профессиональный взгляд на вещи. Мне хорошо с собой, – подытожил португалец.

Моуринью мог возглавить «Спартак»?

Вскоре после увольнения из «Тоттенхэма» в СМИ появилась информация, что московский «Спартак» намерен пригласить Жозе на замену Тедеско.

Однако директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов заявил, что это все слухи, и кандидатура португальца не рассматривалась.

Стоит отметить, что по мнению букмекеров, Жозе мог возглавить сборную Португалии, «Ювентус» или даже клуб из МЛС или чемпионата Китая, но никак не «Рому». Этот клуб даже не был представлен в линии.

Сможет ли Жозе завоевать трофей в новом клубе? Поделитесь своим мнением!