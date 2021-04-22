Моуринью снова станет тренером Роналду? Букмекеры открыли линию на следующее место работы португальца
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Совсем недавно Жозе Моуринью был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма». По некоторым данным, причиной увольнения стало его несогласие с позицией клуба относительно создания Суперлиги, однако эта информация не подтвердилась.
Примечательно, что это увольнение стало для португальского специалиста уже третьим в АПЛ.
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Букмекеры открыли линию на следующее место работы Жозе. По их мнению, с вероятностью 15% Моуринью станет главным тренером сборной Португалии. Кэф – 6.50.
Топ-7 выглядит следующим образом:
- Сборная Португалии – 6.50 (вероятность –15%);
- «Ювентус» – 7.00 (14%);
- Клуб MLS – 11.00 (9%);
- «Селтик» – 13.00 (8%);
- «Валенсия» – 15.00 (7%);
- Сборная Англии – 15.00 (7%);
- «ПСЖ» – 17.00 (6%).
Наименее вероятным видится его назначение в сборную Бразилии. Кэф на этот исход – 76.00. Примечательно, что в начале апреля коэффициент на его отставку был 4.33.
Напомним, что в списке элитных команд, которые тренировал Жозе значатся «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Ман Юнайтед» и «Тоттенхэм».
Он дважды становился чемпионом Португалии, трижды был чемпионом АПЛ, два раза выигрывал Серию А, а также один раз смог взять Ла Лигу.
Кроме того, у Жозе есть и значимые победы в еврокубках. Так, в сезоне-2002/2003 он выиграл Кубок УЕФА вместе с «Порту». Лигу чемпионов «особенный» брал дважды: в сезоне-2003/2004 с «Порту», затем в сезоне-2009/2010 с «Интером». А с «Ман Юнайтед» в сезоне-2016/2017 выиграл Лигу Европы.