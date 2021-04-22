Совсем недавно Жозе Моуринью был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма». По некоторым данным, причиной увольнения стало его несогласие с позицией клуба относительно создания Суперлиги, однако эта информация не подтвердилась.

Примечательно, что это увольнение стало для португальского специалиста уже третьим в АПЛ.

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Букмекеры открыли линию на следующее место работы Жозе. По их мнению, с вероятностью 15% Моуринью станет главным тренером сборной Португалии. Кэф – 6.50.

Топ-7 выглядит следующим образом:

Сборная Португалии – 6.50 (вероятность – 15% );

(вероятность – ); «Ювентус» – 7.00 ( 14% );

( ); Клуб MLS – 11.00 ( 9% );

( ); «Селтик» – 13.00 ( 8% );

( ); «Валенсия» – 15.00 ( 7% );

( ); Сборная Англии – 15.00 (7 % );

(7 ); «ПСЖ» – 17.00 (6%).

Наименее вероятным видится его назначение в сборную Бразилии. Кэф на этот исход – 76.00. Примечательно, что в начале апреля коэффициент на его отставку был 4.33.

Напомним, что в списке элитных команд, которые тренировал Жозе значатся «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Ман Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Он дважды становился чемпионом Португалии, трижды был чемпионом АПЛ, два раза выигрывал Серию А, а также один раз смог взять Ла Лигу.

Кроме того, у Жозе есть и значимые победы в еврокубках. Так, в сезоне-2002/2003 он выиграл Кубок УЕФА вместе с «Порту». Лигу чемпионов «особенный» брал дважды: в сезоне-2003/2004 с «Порту», затем в сезоне-2009/2010 с «Интером». А с «Ман Юнайтед» в сезоне-2016/2017 выиграл Лигу Европы.

А вы видите Жозе тренером сборной Португалии? Смог бы он повторить успех Сантуша?