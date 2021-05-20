В начале мая стало известно, чтосо следующего сезона Жозе Моуринью возглавит итальянскую «Рому». Эта новость стала довольно неожиданной, так как по мнению букмекеров, следующим местом работы должна была стать сборная Португалии. Кэф на этот исход был 6.50.

Назначение Жозе главным тренером «Ромы» ставит под сомнение выступление за римский клуб Генриха Мхитаряна, которые вместе работали в «Манчестер Юнайтед», и конфликт между ними привел к уходу хавбека в «Арсенал».

Хотя до старта нового сезона еще есть несколько месяцев, букмекеры открыли линию на достижения римского клуба под руководством португальца.

Какие успехи ждут римский клуб?

«Рома» попадет в еврокубки по итогам следующего сезона: Да — 1.72 , Нет — 2.05 ;

, Нет — ; «Рома» попадет в ЛЕ по итогам следующего сезона: Да — 2.90 , Нет — 1.38 ;

, Нет — ; «Рома» попадет в ЛЧ по итогам следующего сезона: Да — 3.30 , Нет — 1.30 ;

, Нет — ; «Рома» выиграет чемпионат — 30.00.

Напомним, что Жозе дважды становился чемпионом Португалии, трижды был чемпионом АПЛ, два раза выигрывал Серию А, а также один раз смог взять Ла Лигу.

Кроме того,, в сезоне-2002/2003 он выиграл Кубок УЕФА вместе с «Порту». Лигу чемпионов «особенный» брал дважды: в сезоне-2003/2004 с «Порту», затем в сезоне-2009/2010 с «Интером». А с «Ман Юнайтед» в сезоне-2016/2017 выиграл Лигу Европы.

Сможет ли Жозе выиграть свой третий чемпионат Италии?