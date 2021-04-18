Betting Insider

Пейдж, Харди или Нортон: кто станет следующим Джеймсом Бондом?

автор Сергей Рябкин

30 сентября 2021 года в прокат выходит фильм «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом – это будет последний фильм, в котором Крейг будет играть агента 007. А букмекеры уже открыли линию на то, кто станет следующим Бондом.

Среди фаворитов присутствуют Том Харди, Джеймс Нортон и Идрис Эльба, однако предпочтение отдается звезде сериала Netflix «Бриджертоны» Реге-Жану Пейджу. Напомним,  что «Бриджертоны» заняли 1-е место в рейтинге самых популярных сериалов Netflix в 76 странах.

Вся линия на нового Бонда.

  1. Реге-Жан Пейдж2.0
  2. Том Харди4.0
  3. Джеймс Нортон5.0
  4. Идрис Эльба5.0
  5. Сэм Хьюэн11.0
  6. Ричард Мэдден13.0
  7. Джек Лоуден21.0
  8. Киллиан Мерфи21.0

Отметим, что 31-летний Пейдж – сын англиканского проповедника и медсестры, уроженки Зимбабве и представительницы племени шона. В сериале «Бриджертоны» он сыграл Саймона Бассета, герцога Гастингса.

Кого бы вы хотели видеть в качестве нового Бонда? Пишите в комментариях!

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Комментарии
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StavkaIgra
58.3% WR-4.09% ROI
Сам я не киноман и тем более не совершаю ставок на такого рода мероприятия) Поэтому хотелось бы почитать мнения более просвященных людей в данном направлении)Кто что может сказать по данному поводу?
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Сергей Курбанов1
44.8% WR-3.85% ROI
Том Харди я думаю, отлично подошёл, на роль следующего Бонда 007
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