Пейдж, Харди или Нортон: кто станет следующим Джеймсом Бондом?

30 сентября 2021 года в прокат выходит фильм «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом – это будет последний фильм, в котором Крейг будет играть агента 007. А букмекеры уже открыли линию на то, кто станет следующим Бондом.

Среди фаворитов присутствуют Том Харди, Джеймс Нортон и Идрис Эльба, однако предпочтение отдается звезде сериала Netflix «Бриджертоны» Реге-Жану Пейджу. Напомним, что «Бриджертоны» заняли 1-е место в рейтинге самых популярных сериалов Netflix в 76 странах.

Вся линия на нового Бонда.

Реге-Жан Пейдж – 2.0 Том Харди – 4.0 Джеймс Нортон – 5.0 Идрис Эльба – 5.0 Сэм Хьюэн – 11.0 Ричард Мэдден – 13.0 Джек Лоуден – 21.0 Киллиан Мерфи – 21.0

Отметим, что 31-летний Пейдж – сын англиканского проповедника и медсестры, уроженки Зимбабве и представительницы племени шона. В сериале «Бриджертоны» он сыграл Саймона Бассета, герцога Гастингса.

Кого бы вы хотели видеть в качестве нового Бонда? Пишите в комментариях!

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