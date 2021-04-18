Пейдж, Харди или Нортон: кто станет следующим Джеймсом Бондом?
30 сентября 2021 года в прокат выходит фильм «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом – это будет последний фильм, в котором Крейг будет играть агента 007. А букмекеры уже открыли линию на то, кто станет следующим Бондом.
Среди фаворитов присутствуют Том Харди, Джеймс Нортон и Идрис Эльба, однако предпочтение отдается звезде сериала Netflix «Бриджертоны» Реге-Жану Пейджу. Напомним, что «Бриджертоны» заняли 1-е место в рейтинге самых популярных сериалов Netflix в 76 странах.
Вся линия на нового Бонда.
- Реге-Жан Пейдж – 2.0
- Том Харди – 4.0
- Джеймс Нортон – 5.0
- Идрис Эльба – 5.0
- Сэм Хьюэн – 11.0
- Ричард Мэдден – 13.0
- Джек Лоуден – 21.0
- Киллиан Мерфи – 21.0
Отметим, что 31-летний Пейдж – сын англиканского проповедника и медсестры, уроженки Зимбабве и представительницы племени шона. В сериале «Бриджертоны» он сыграл Саймона Бассета, герцога Гастингса.
Кого бы вы хотели видеть в качестве нового Бонда? Пишите в комментариях!
Читайте также:
Как Россия выступит на Евровидении 2021? Букмекеры назвали фаворитов конкурса
Хопкинс возьмет второй «Оскар» в карьере? Букмекеры назвали фаворитов премии