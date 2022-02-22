Хоккей, теннис, баскет, кибер и еще 15 новых видов спорта для ставок на Betting Insider
Привет, капперы! Мы добавили почти два десятка новых видов спорта – да, теперь вы можете делать ставки на Betting Insider не только на футбол.
Но важный момент. На данный момент мы выпускаем новые виды спорта в бета-тесте, поэтому часть функционала отсутствует:
- новые виды спорта доступны только в вебе и в приложении на Android;
- ставки на новые виды спорта не влияют на статистику профиля – ROI и WR считаются только по результатам в футболе;
- нет статистики к матчам;
- нет лого команд.
Где найти новые виды спорта
- На главной можно сортировать ленту прогнозов по нужному виду спорта.
- В меню матчей можно выбрать как предстоящие игры, так и лайв.
- Сделать ставку можно, нажав на коэффициент – в тизере матча или внутри события во вкладке «кэфы».
- Также можно сделать ставку, повторив прогноз другого пользователя.
- Результаты ставок хранятся в профиле – в отдельных вкладках по каждому виду спорта.
Полный список новых видов спорта
🎾 Теннис
🏒 Хоккей
🏐 Волейбол
⚾️ Бейсбол
🤽♂️ Водное поло
🤾♂️ Гандбол
🏉 Регбилиг
🏉 Регби
🎱 Снукер
🏑 Флорбол
⚽️ Футзал
На что теперь будешь ставить, кроме футбола? Пиши в комментариях
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