Betting Insider

Хоккей, теннис, баскет, кибер и еще 15 новых видов спорта для ставок на Betting Insider

автор Сергей Рябкин

Привет, капперы! Мы добавили почти два десятка новых видов спорта – да, теперь вы можете делать ставки на Betting Insider не только на футбол.

Но важный момент. На данный момент мы выпускаем новые виды спорта в бета-тесте, поэтому часть функционала отсутствует:

  • новые виды спорта доступны только в вебе и в приложении на Android;
  • ставки на новые виды спорта не влияют на статистику профиля – ROI и WR считаются только по результатам в футболе;
  • нет статистики к матчам;
  • нет лого команд.

Где найти новые виды спорта

  • На главной можно сортировать ленту прогнозов по нужному виду спорта.

  • В меню матчей можно выбрать как предстоящие игры, так и лайв.

  • Сделать ставку можно, нажав на коэффициент – в тизере матча или внутри события во вкладке «кэфы».


  • Также можно сделать ставку, повторив прогноз другого пользователя.

  • Результаты ставок хранятся в профиле – в отдельных вкладках по каждому виду спорта.

Полный список новых видов спорта

🎾 Теннис

🏒 Хоккей

🏀 Баскетбол

🏐 Волейбол

🎮 Киберспорт

🏈 Американский футбол

🦘 Австралийский футбол

🏸 Бадминтон

⚾️ Бейсбол

🤽‍♂️ Водное поло

🤾‍♂️ Гандбол

🇮🇪 Гэльский футбол

🏓 Настольный теннис

🏉 Регбилиг

🏉 Регби

🎱 Снукер

🏑 Флорбол

⚽️ Футзал

🏑 Хоккей с мячом

На что теперь будешь ставить, кроме футбола? Пиши в комментариях

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