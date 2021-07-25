«Динамо» Загреб сыграет в низовой футбол в гостях. Прогноз на матч «Омония» – «Динамо» Загреб

27 июля в 19:00 (МСК) «Омония» дома примет загребское «Динамо». Встреча состоится в рамках квалификации Лиги чемпионов. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Омония»: форма, ставки и прогноз

«Омония» классно провела предсезонку и даже сумела выиграть Суперкубок Кипра. Но в квалификации ЛЧ пришлось столкнуться с суровой реальностью. В первом матче второго квалификационного раунда «Омония» уступила загребскому «Динамо» – 0:2.

Теперь, чтобы проходить дальше, «Омонии» нужно забивать как минимум два мяча. И при это не пропускать. Довольно сложная задача с учетом того, что в первой встрече у «Динамо» было существенное преимущество.

Пока что травм футболисты «Омонии» получить не успели. Узнать предварительный состав команды на матч с «Динамо» вы можете здесь.

На победу «Омонии» из капперов Betting Insider не ставит практически никто. Кажется, для бетторов в этой паре все очевидно.

Но если вы все-таки хотите сыграть от «Омонии», то можно и просто 1Х взять. Pin-Up.ru дает коэффициент 1.96 за такой исход.

«Динамо Загреб»: форма, ставки и прогноз

А динамовцы уже и в чемпионате успели стартовать. Команда одержала одну победу и потерпела одно поражение. Самое главное, что «Загреб» практически выполнил задачу по выходу в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

«Динамо» нужно просто удержать гандикап в два мяча в ответной встрече с «Омонией». Побеждать загребцам уже не обязательно.

Все лидеры «Динамо» в строю. Узнать предварительный состав динамовцев вы можете здесь.

72% наших пользователей ставят на победу «Динамо». Winner ТВ немного подстраховался и объяснил, почему в этом матче лучше брать Х2:





А можно чуть больше рискнуть и взять фору (0) гостей. В Pin-Up.ru такая ставка коэффициентом 1.35 оценивается.



«Омония» – «Динамо Загреб»: счет в последних матчах





В четырех последних матчах «Динамо» проходила ставка «Обе забьют – нет». Заключить пари такого вида в предстоящем матче загребцев в Pin-Up.ru можно за коэффициент 2.02.



«Омония» – «Динамо Загреб»: статистика личных встреч





Неделю назад команды сыграли друг с другом первый очный матч в своей истории. В той игре прошла ставка ТМ (2,5). Повторить это пари в предстоящей встрече в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.95.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Омония» – «Динамо Загреб» можно будет на одном из каналов субхолдинга «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».

Источник главного изображения: ФК «Динамо Загреб»