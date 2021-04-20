Опрос Betting Insider. Ставили на политику/оскар/евровидение?

Церемония вручения наград премии «Оскар» состоится уже 25 апреля, а Евровидение – традиционно в середине мая. Мы решили узнать, а ставили ли вы когда-нибудь на подобные события? Быть может, вы ставили на президентские выборы?Поделитесь своим мнением!



А вы ставили на победителя Евровидения или обладателя «Оскара»? Поделитесь своим мнением!