Опрос Betting Insider. Ставили на политику/оскар/евровидение?
Церемония вручения наград премии «Оскар» состоится уже 25 апреля, а Евровидение – традиционно в середине мая. Мы решили узнать, а ставили ли вы когда-нибудь на подобные события? Быть может, вы ставили на президентские выборы?Поделитесь своим мнением!
А вы ставили на победителя Евровидения или обладателя «Оскара»? Поделитесь своим мнением!
Комментарии
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Wasso
70.4% WR2.11% ROI
⚽️Татьяна Васильевна⚽️
53.2% WR0.41% ROI
funtik78bar
43.3% WR-2.3% ROI
Дмитрий Бабовников
33.3% WR-1.19% ROI
Дана Каримова
52.7% WR-1.12% ROI