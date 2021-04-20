Betting Insider

Опрос Betting Insider. Ставили на политику/оскар/евровидение?

автор Сергей Рябкин

Церемония вручения наград премии «Оскар» состоится уже 25 апреля, а Евровидение – традиционно в середине мая. Мы решили узнать, а ставили ли вы когда-нибудь на подобные события? Быть может, вы ставили на президентские выборы?Поделитесь своим мнением!

А вы ставили на победителя Евровидения или обладателя «Оскара»? Поделитесь своим мнением!

Комментарии
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Wasso
70.4% WR2.11% ROI
Ставил только лишь на политические события) но это было в пору выборов Трампа))
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⚽️Татьяна Васильевна⚽️
53.2% WR0.41% ROI
а кто там у нас ?)
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funtik78bar
43.3% WR-2.3% ROI
Не вариант вообще, и так везде пестрят, надоели уже эти звезды'' в ковычках''!!!
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Дмитрий Бабовников
33.3% WR-1.19% ROI
Раньше (давно) была биржа ставок, там кэфы устанавливались от прогруза игроков. И игроки выносили на голосование, какое событие ставить в линию. Там ставил и на Грэмми и на Оскар и на "лучший приключенческий фильм".
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Дана Каримова
52.7% WR-1.12% ROI
Нет не приходилось ни прогнозировать ни уж темболее ставки делать в таких в подобных видах искусства , не относящихся к спортивной и футбольной теме , покрайне мере у нас в стране небыло такого , только на спортивные и футбольные темы вроде да и то не так давно , но всё же и это очень интересно поучаствовать и этих пргнозах , и ставках если это реально и возможно , а что касается насчёт политики и президента тоже в первые только в голосование участвовала .
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