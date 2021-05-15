Половина месяца позади. «Интер» и «Ман Сити» досрочно стали чемпионами, а в Испании и Франции еще идет борьба за первое место!

Смотрим промежуточные результаты капперов в мае. В конце месяца определится, кто разделит 76 000 рублей фрибетами от Parimatch.

Кто уже в рейтинге мая?

1. Вячеслав Патракеев – 33 ставок, 30.05% ROI | Возможный приз – 20 000 рублей

2.Мясной💪 – 67 ставок, 28.35% ROI | Возможный приз – 15 000 рублей

3. Cheers! – 44 ставки, 25.27% ROI | Возможный приз – 10 000 рублей

4. FeНоМеН – 59 ставка, 23.66% ROI | Возможный приз – 7 000 рублей

5. Марат Зокоев – 87 ставки, 15.81% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

6. ⚽N͟͟͟͞͞͞i͟͟͟͞͞͞k͟͟͟͞͞͞o͟͟͟͞͞͞l͟͟͟͞͞͞a͟͟͟͞͞͞y͟͟͟͞͞͞ ⚽ – 112 ставок, 13.10% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

7. Футбольное Западло – 78 ставки, 10.66% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

8. winner.vitya – 68 ставки, 10.23% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

9. 105×68 – 66 ставки, 9.13% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

10. Шамиль Рахманов – 27 ставок, 7.89% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

11. Как хобби!) – 145 ставок, 5.92% ROI

12. Sergey Furianec – 44 ставок, 5.75% ROI

13. Danila8943 – 154 ставок, 5.42% ROI

14. Виталий smart bet – 51 ставок, 5.02% ROI

15. BET LIVE58 – 28 ставок, 4.37% ROI

Напомним, что для попадания в топ-победителей по итогам месяца, нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: