В конкурсе мая за 76 000 рублей пока только три плюсовых каппера! Читай правила и врывайся в топ
Полуфиналы еврокубков завершены, теперь ждем финальных матчей!
Первая неделя месяца позади. Смотрим промежуточные результаты капперов в апреле. В конце месяца определится, кто разделит 76 000 рублей фрибетами от Parimatch.
Кто уже в рейтинге мая?
1. Мясной💪 – 36 ставок, 11.14% ROI | Возможный приз – 20 000 рублей
2. cahit1981 – 51 ставка, 7.00% ROI | Возможный приз – 15 000 рублей
3. Doaxar – 72 ставки, 1.36% ROI | Возможный приз – 10 000 рублей
Напомним, что для попадания в топ-победителей по итогам месяца, нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.
Важно:
- Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.
- Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.
Комментарии
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StavkaIgra
58.4% WR-4.07% ROI