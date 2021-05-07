Betting Insider

В конкурсе мая за 76 000 рублей пока только три плюсовых каппера! Читай правила и врывайся в топ

автор Юрий Еремичев

Полуфиналы еврокубков завершены, теперь ждем финальных матчей! 

Первая неделя месяца позади. Смотрим промежуточные результаты капперов в апреле. В конце месяца определится, кто разделит 76 000 рублей фрибетами от Parimatch.

Кто уже в рейтинге мая?

1. Мясной💪 – 36 ставок, 11.14% ROI | Возможный приз – 20 000 рублей

2. cahit1981 51 ставка, 7.00% ROI  | Возможный приз – 15 000 рублей

3. Doaxar – 72 ставки, 1.36% ROI | Возможный приз – 10 000 рублей

Напомним, что для попадания в топ-победителей по итогам месяца, нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: 

  • Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном. 
  • Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.
Комментарии
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StavkaIgra
58.4% WR-4.07% ROI
Впринципе никаких особых усилий не нужно!)Почему бы и не попробовать потягаться 💪
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