Полуфиналы еврокубков завершены, теперь ждем финальных матчей!

Первая неделя месяца позади. Смотрим промежуточные результаты капперов в апреле. В конце месяца определится, кто разделит 76 000 рублей фрибетами от Parimatch.

Кто уже в рейтинге мая?

1. Мясной💪 – 36 ставок, 11.14% ROI | Возможный приз – 20 000 рублей

2. cahit1981 – 51 ставка, 7.00% ROI | Возможный приз – 15 000 рублей

3. Doaxar – 72 ставки, 1.36% ROI | Возможный приз – 10 000 рублей

Напомним, что для попадания в топ-победителей по итогам месяца, нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: