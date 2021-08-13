«Краснодар» – «Арсенал Тула» прогноз на матч: 15 августа 2021 года - Betting Insider

15 августа в 20:00 (МСК) «Краснодар» у себя дома примет тульский «Арсенал». Встреча будет проходить в рамках четвeртого тура российской Премьер-лиги на стадионе «ФК Краснодар». Аналитики Winline.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Краснодар»: форма, ставки и прогноз

Когда в «Краснодар» приглашали Виктора Гончаренко, то рассчитывали на положительный результат уже со старта первенства. Однако краснодарский клуб довольствуется только тремя очками после трех туров и всё идёт не так гладко, как хотелось бы Сергею Галицкому.

Вотум доверия у него к главному тренеру более чем солидный, поэтому Гончаренко в ближайшем будущем должен выйти на рабочие мощности и его команда будет в числе лидеров. Пока же есть проскальзывания в матчах, хотя в последней игре с Зенитом просто немного не повезло.

Сезон только стартовал, поэтому проблем с составом у «Краснодара» не наблюдается. Все игроки в полной боеготовности и готовы принять участие в матче. Узнать предварительный состав команды на игру с тульским «Арсеналом» вы можете здесь.

Подавляющее большинство капперов Betting Insider считают, что краснодарский клуб без проблем разберется с тульской командой, несмотря на проигранную последнюю очную встречу. Коэффициент Winline.ru предлагает не очень высокий 1.56, зато вероятность, что он сыграет, довольно высока.

Пользователь ruslan_ahmedov высказал предположение, что в этом поединке «Краснодар» выиграет с запасом:

Если вы любите поставить на что-то неординарное, то можете рассмотреть вариант с победой «Краснодара» всухую. Winline.ru предлагает поставить на этот исход за 2.55.

«Арсенал Тула»: форма, ставки и прогноз

«Арсенал» из Тулы начал сезон ни шатко ни валко и проиграл две первых встречи чемпионата практически без вариантов. К квалификации Парфенова вопросов конечно быть не может, но показалось что кресло может под ним зашататься. Но в последнем туре против «Крыльев Советов» хозяева грамотно сыграли в обороне и завоевали первые три очка в сезоне.

Можно с уверенностью сказать, что «Краснодару» придется нелегко, потому как тульская команда любит чередовать победы и поражения сериями, как это было в прошлом сезоне. Есть уверенность, что тульский команда нащупала свой ритм и сможет дать бой хозяевам.

Сезон только стартовал, поэтому проблем со составом у тульского «Арсенала» не наблюдается. Все игроки в полной боеготовности и готовы принять участие в матче. Узнать предварительный состав команды на игру с «Краснодаром» вы можете здесь.

Наш пользователь nboytemirov предполагает, что обе команды не уйдут с поля без забитых мячей, поэтому его ставка выглядит более чем оправданной:

Чтобы не рисковать Winline.ru рекомендует рассмотреть альтернативный вариант с минимальным риском 1-й гол Краснодар и П1 в матче за 1.64.

«Краснодар» – «Арсенал Тула»: счет в последних матчах

Старт сезона выдался не таким удачным для двух команд, как этого ожидали их главные тренеры. Есть много проблем с игрой, как у одних, так и у других. Полноценное межсезонье не позволило вскрыть имеющиеся проблемы с игрой, поэтому они проявились в первых же турах.

«Краснодар» удачно начал, но потом что-то произошло. Тульский «Арсенал» наоборот одержал первую победу только в третьем туре. Интересно будет посмотреть у кого эмоциональная составляющая в этом матче будет выше

«Краснодар» – «Арсенал Тула»: статистика личных встреч

Матчи между этими соперниками получались довольно зрелищными и голов было забито предостаточно, кроме последнего матча. Если вероятность, что и эта игра будет изобиловать голами, при этом чаша весов может склониться как в одну сторону, так и в другу. Развитие матча будет зависеть от множества факторов.

В качестве альтернативной ставки на эту игру можно рассмотреть вариант, что первый тайм может получиться пресным, а во второй половине встречи будет много голов. Тем более Winline.ru предлагает очень хороший коэффициент 1.97 на ТБ 1.5 во втором тайме.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Краснодар» – «Арсенал Тула» можно будет на канале «Матч! Премьер», который принадлежит субхолдингу «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».