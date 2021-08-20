«Локомотив» – «Краснодар» прогнозы на матч: 22 августа 2021 года - Betting Insider

22 августа в 16:00 (МСК) московский «Локомотив» дома примет «Краснодар». Встреча состоится в рамках 5-тура РПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Локомотив»: форма, ставки и прогноз

К «Локомотиву» есть вопросы. Но, скорее, к руководству, а не к команде. Нереально постоянно выигрывать, когда ты продаешь лучших и не покупаешь никого взамен. Но даже при таких условиях банда Николича выживает. В новом сезоне она дважды победила и дважды сыграла вничью. Причем набрать очки «Локо» сумел с самим «Зенитом».

Учитывая, что у «Локомотива» уже две ничьи подряд, наверное, «железнодорожникам» хочется победить. Тем более, игра с «Краснодаром» пройдет на своем поле. Но южане эту встречу просто так не отдадут, поэтому в определенной ситуации и ничья может быть нормальным результатом.

В матче с «Краснодаром» «Локомотиву» не смогут помочь Мурило и Зе Луиш. Узнать предварительный состав москвичей вы можете здесь.

18% ставок на Betting Insider идут на победу «Локомотива». Удивительно, но это самое популярное пари на портале. Отметим, что за данную ставку букмекеры дают хорошие коэффициенты.

А можно пойти еще дальше и взять фору «Локомотива» (-1,5). Pin-Up.ru оценивает такую ставку коэффициентом 5.06.

«Краснодар»: форма, ставки и прогноз

«Краснодар» Гончаренко пока не лучшим образом входит в новый сезон. 2 победы и 2 поражения – это не приговор, но неудача в матче с «Химками» очень сильно портит впечатление о команде.

«Краснодару», если он хочет вернуться в Лигу чемпионов (или даже побороться за золото), нужны победы в матчах по типу предстоящего. У «Локо» серьезные проблемы с составом, и даже на выезде с ним можно брать 3 очка.

Против «Локомотива» из-за травмы не сможет сыграть Вандерсон. Узнать предварительный «Краснодара» вы можете здесь.

15% бетторов ставят на «Краснодар». Губернатор от народа подробно объяснил, почему в предстоящей встрече он будет отталкиваться от «быков».

В этом матче можно и фору (0) «Краснодара» попробовать заиграть. Pin-Up.ru оценивает такую ставку коэффициентом 2.06.

«Локомотив» – «Краснодар»: счет в последних матчах

«Локомотив» пропускал в каждом матче чемпионата. «Краснодар» – в трех последних. Поставить на «Обе забьют» в их предстоящем матче в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.68.

«Локомотив» – «Краснодар»: статистика личных встреч

Несмотря на последнюю очную встречу между командами, «Локо» и «Краснодар» редко пробивают ТБ. Поставить на ТМ (2,5) в их предстоящей встрече в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.99.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Локомотив» – «Краснодар» покажет телеканал «Матч Премьер». Стоимость месячной подписки на канал составляет 299 рублей. Также посмотреть игру могут зарегистрированные клиенты БК «Винлайн».