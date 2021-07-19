21 июня в 22:00 (МСК) «ПСВ» примет «Галатасарай» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра состоится на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Аналитики Pin-Up.ru предлагают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«ПСВ»: форма, ставки и прогноз

Конкурировать с нынешним «Аяксом» в чемпионате Нидерландов практически невозможно. Поэтому второе место, которое «ПСВ» занял по итогам прошлого сезона, можно оценивать как успех. Только оно не дает прямой путевки в ЛЧ, и поэтому команде Шмидта придется пробираться туда через квалификационные раунды. На очереди третий раунд, и судя по товарищеским матчам (3 победы в 5-ти матчах с общим счетом 18:4), «ПСВ» к нему готов.

Учитывая, что правило гостевого гола отменили, эйндховенцы могут не сдерживать себя и сыграть в открытый футбол. Опасаться теперь совершенно нечего.

Помочь «ПСВ» не смогут Ромеро, Делейни и Ледесма. Узнать предварительный состав голландцев вы можете здесь.

37% ставок идут на победу «ПСВ». Капперов понять можно: команда на ходу, она играет дома, да и коэффициент дают приятный. Собственно, почему бы и нет. Даже ЕГОР КРИД поддерживает.





В целом, можно и фору (-1,5) хозяев попробовать заиграть. В Pin-Up.ru такой исход кэфом 2.75 оценивают. «ПСВ» – фаворит, и дома команде нужно подтверждать этот статус.



«Галатасарай»: форма, ставки и прогноз

А вот «Галатасарай» имел все шансы выиграть Турецкую Суперлигу в прошлом сезоне. Вместе с «Бешикташем» он набрал по 84 очка, но «Бешикташ» был выше по дополнительным показателям и по итогу занял первое место. Таким образом, выходить в групповой этап Лиги чемпионов «Галатасараю» придется через отборочные матчи.

«ПСВ» будет наседать с первых минут, и «Галатасараю» придется на это отвечать. Иначе про следующий раунд можно забыть.

Помочь «Галатасараю» не смогут Элабделлауи, Антальи и Дурмаз. Узнать предварительный состав стамбульцев вы можете здесь.

В «Галатасарай» верят неохотно, но некоторые капперы готовы допустить, что в этом матче могут забить обе команды.





Если вы верите в «Галатасарай», то можно и просто Х2 взять. Коэффициент 2.12 за такой исход Pin-Up.ru дает.



«ПСВ» – «Галатасарай»: счет в последних матчах





Как можно заметить, достаточно результативно в летних товарищеских матчах команды играли. Поставить на ТБ (2,5) в их предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.77.



«ПСВ» – «Галатасарай»: статистика личных встреч





В последний раз на уровне Лиги чемпионов команды встречались друг с другом в 2006-м году. Тогда в рамках группового этапа «ПСВ» выиграл у «Галатасарая» оба матча. Поставить на победу «ПСВ» и в этот раз в Pin-Up.ru можно за 1.67.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «ПСВ» – «Галатасарай» можно будет на одном из каналов субхолдинга «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».

Источник главного изображения: ANP