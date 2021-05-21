Татьяна Цилинко1 – больше не лидер рейтинга капперов за май! Кто лидирует теперь?

Май постепенно подходит к концу. Совсем скоро мы узнаем победителей чемпионатов Испании, Италии и Франции. А затем нас ждет чемпионат Европы!

А пока мы смотрим промежуточные результаты капперов в мае. В конце месяца определится, кто разделит 76 000 рублей фрибетами от Parimatch.

Кто уже в рейтинге мая?

1. Regi – 58 ставок, 38.81% ROI | Возможный приз – 20 000 рублей

2. Вячеслав Патракеев – 34 ставки, 30.64% ROI| Возможный приз – 15 000 рублей

3. Бабкины СемАчки – 93 ставки, 24.73% ROI| Возможный приз – 10 000 рублей

4. KapraN – 56 ставок, 17.69% ROI | Возможный приз – 7 000 рублей

5. ИНтересное ТВ – 44 ставки, 13.39% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

6. Kosyak – 105 ставок, 12.24% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

7. winner.vitya – 91 ставка, 10.75% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

8. Мясной💪 – 79 ставок, 10.13% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

9. Татьяна Цилинко1 – 65 ставок, 8.83% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

10. Cheers! – 67 ставок, 7.89% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

11. Ше-Ян-Кин@ – 80 ставок, 7.62% ROI

12. BetMaN – 60 ставок, 7.26% ROI

13. Шамиль Рахманов – 40 ставок, 7.00% ROI

14. Евгений Трусов – 196 ставок, 6.30% ROI

15. Алексей Васильевич Потапенков – 24 ставки, 6.27% ROI

Напомним, что для попадания в топ-победителей по итогам месяца, нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: