Вячеслав Патракеев — первый в рейтинге мая! Осталась неделя до розыгрыша

В эти выходные завершились сезоны в европейских чемпионатах. «Лилль» выиграл Лигу 1, «Атлетико» впервые за 7 лет победил в Ла Лиге, а «Лестер» и «Наполи» досадно попали в ЛЕ.

В ожидании Евро-2020 мы смотрим промежуточные результаты капперов в мае. В конце месяца определится, кто разделит 76 000 рублей фрибетами от Parimatch.

Кто уже в рейтинге мая?

Напомним, что для попадания в топ-победителей по итогам месяца, нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

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