Вячеслав Патракеев — первый в рейтинге мая! Осталась неделя до розыгрыша
В эти выходные завершились сезоны в европейских чемпионатах. «Лилль» выиграл Лигу 1, «Атлетико» впервые за 7 лет победил в Ла Лиге, а «Лестер» и «Наполи» досадно попали в ЛЕ.
В ожидании Евро-2020 мы смотрим промежуточные результаты капперов в мае. В конце месяца определится, кто разделит 76 000 рублей фрибетами от Parimatch.
Кто уже в рейтинге мая?
- Вячеслав Патракеев – 34 ставки, 30.64% ROI | Возможный приз – 20 000 рублей
- Бабкины СемАчки – 94 ставки, 26.36% ROI| Возможный приз – 15 000 рублей
- Семен Неверов – 80 ставок, 23.41% ROI| Возможный приз – 10 000 рублей
- cahit1981 – 189 ставок, 19.21% ROI | Возможный приз – 7 000 рублей
- Майкл Оyэн – 38 ставок, 16.53% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей
- ИНтересное ТВ – 44 ставки, 15.52% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей
- KapraN – 77 ставок, 15.19% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей
- Kosyak – 115 ставок, 12.39% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей
- BETterLIFE – 43 ставки, 12.04% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей
- Мясной💪 – 83 ставки, 8.45% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей
- Евгений Трусов – 217 ставок, 6.77% ROI
- Алексей Васильевич Потапенков – 32 ставки, 6.17% ROI
- Залёт(aliev.ruslann) – 144 ставки, 5.94% ROI
- 105×68 – 112 ставок, 5.76% ROI
- Cheers! – 90 ставок, 5.55% ROI
Напомним, что для попадания в топ-победителей по итогам месяца, нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.
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- Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.
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