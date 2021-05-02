«Барса» снова запутала чемпионскую гонку: кэфы на каталонцев и «Атлетико» почти равны. Их матч пройдет 8 мая

«Барселона» вчера могла выйти на первое место в Ла Лиге. Для этого команде Кумана нужно было обыграть у себя дома «Гранаду», но матч завершился поражением «Барселоны» со счетом 1:2.

«Атлетико» идет на первом месте, опережая своих конкурентов на два очка. «Реал» после вчерашней победы над «Осасуной» вышел на чистое второе место. Для того, чтобы догнать команду Зидана, «Барсе» сегодня необходимо побеждать на выезде «Валенсию».

На 4-м месте находится «Севилья», которая отстает от первого места на 3 очка. Бывала ли когда-то подобная интрига за 5 туров до конца?

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Кого букмекеры считают фаворитом?

Букмекерская компания Betboom открыла линию на победителя чемпионата Испании. Вот как выглядят расклады.

Двум командам осталось сыграть по четыре матча. Остальные проведут пять. Календарь каждой из команд выглядит следующим образом:

«Атлетико»

08.05 «Барселона» – «Атлетико»

12.05 «Атлетико» – «Реал Сосьедад»

16.05 «Атлетико» – «Осасуна»

23.05 «Вальядолид» – «Атлетико»

«Реал» М

09.05 «Реал» – «Севилья»

13.05 «Гранада» – «Реал»

16.05 «Атлетик» – «Реал»

23.05 «Реал» – «Вильярреал»



Кроме того, «Реал» продолжает борьбу в еврокубках: 5-го мая подопечным Зидана предстоит сыграть ответный матч против «Челси», в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

«Барселона»

02.05 «Валенсия» – «Барселона»

08.05 «Барселона» – «Атлетико»

11.05 «Леванте» – «Барселона»

16.05 «Барселона» – «Сельта»

23.05 «Эйбар» – «Барселона»



«Севилья»

03.05 «Севилья» – «Атлетик»

09.05 «Реал» М – «Севилья»

12.05 «Севилья» – «Валенсия»

16.05 «Вильярреал» – «Севилья»

23.05 «Севилья» – «Алавес»

Напомним, что в последний раз «Атлетико» становился чемпионом Испании в 2014 году. Чемпионом прошлого сезона стал мадридский «Реал».

А кого вы считаете фаворитом в борьбе за титул? Пишите свое мнение в комментариях!