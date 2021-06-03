Неймар: «Хочу сыграть с Роналду». Кэф на переход Криштиану в «ПСЖ» упал в 1,5 раза, но вероятнее трансфер в другой клуб

Португальский нападающий может покинуть «Ювентус» и присоединиться этим летом к «ПСЖ».

Как сообщает AS, Криштиану Роналду может покинуть туринский клуб из-за недовольства игроков клуба, которые считают, что португалец получает слишком много привилегий.

Неймар в недавнем интервью GQ сказал следующее: «Я хочу сыграть с Криштиану Роналду. Я уже играл с такими великими игроками, как Месси и Мбаппе. Но я еще не играл вместе с Криштиану Роналду».

Предполагается, что за португальца «Ювентус» планирует выручить 25-30 миллионов евро. Парижским клубом также рассматривается возможность обмена Криштиану Роналду на Мауро Икарди.

В середине мая букмекеры предлагали следующие кэфы на переход Криштиану Роналду в другой клуб:

«Манчестер Юнайтед» – 2.75 (28 мая кэф был 5.00);

«ПСЖ» – 3.50 (ранее 5.50);

«Реал Мадрид» – 6.00 (ранее 5.50);

«Спортинг Лиссабон» – 7.00 (ранее 6.00);

«Бавария» – 9.50 (ранее 9.50);

«Интер Майами» – 11.00;

«Лос-Анджелес Гэлакси» – 11.00;

«Манчестер Сити» – 15.00 (ранее 14.00).

Источник: https://as.com/futbol/2021/06/...