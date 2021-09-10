Роналду сыграет с «Ньюкаслом». Кэф на его гол в матче – 1.55
Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что новичок команды Криштиану Роналду сможет сыграть против «Ньюкасла».
Пока неизвестно, выйдет ли Криш в основе или на замену.
«МЮ» и «Ньюкасл» сыграют 11 сентября в 17:00 мск.
Судя по всему, Роналду может провести за манчестерский клуб 197-ю игру. Букмекеры открыли линию на результативные действия португальца в этом матча:
- Забьет хотя бы один гол — 1.55;
- Оформит дубль — 3.70;
- Оформит хет-трик — 11.00;
- Не забьет в этом матче — 2.30.
Ознакомиться со специальной линией на итоги первого сезона после возвращения португальца в «МЮ» вы можете тут.
Забьет ли Криш в первом же матче после возвращения?
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