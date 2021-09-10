Роналду сыграет с «Ньюкаслом». Кэф на его гол в матче – 1.55

Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что новичок команды Криштиану Роналду сможет сыграть против «Ньюкасла».

Пока неизвестно, выйдет ли Криш в основе или на замену.

«МЮ» и «Ньюкасл» сыграют 11 сентября в 17:00 мск.

Судя по всему, Роналду может провести за манчестерский клуб 197-ю игру. Букмекеры открыли линию на результативные действия португальца в этом матча:

Забьет хотя бы один гол — 1.55 ;

; Оформит дубль — 3.70 ;

; Оформит хет-трик — 11.00 ;

; Не забьет в этом матче — 2.30.

Ознакомиться со специальной линией на итоги первого сезона после возвращения португальца в «МЮ» вы можете тут.

Забьет ли Криш в первом же матче после возвращения?