Betting Insider

Статистика пользовательских чатов: «Лига Чемпионов!!!» врывается в топ-3 по посетителям! Изменилось первое место?

автор Данил Симонов

Привет, капперы! Спасибо, что создаете все больше своих чатов и общаетесь в них. Мы ценим такую активность, а самым успешным – даем промо в блоге и соцсетях.

Вот топ-чатов за неделю с 26.07 по 02.08:

  1. «Прогнозы от Татьяны Васильевны🙋‍♀️» (в чат заходили более 670 пользователей);
  2. «💵БЕСПЛАТНАЯ СТАВКА💵» (более 540 посетителей);
  3. «Лига Чемпионов УЕФА» (более 250 посетителей);
  4. «Экспресс РПЛ» (более 190 посетителей);
  5. «Прогнозы» (более 190 посетителей);
  6. «Прогнозы Алёны Никитиной» (более 180 посетителей);
  7. FOOTBALL ⚽️ MINUS (более 180 посетителей);
  8. BANK_BETTORA (более 170 посетителей);
  9. «ставки дня» (более 150 посетителей);
  10. «Прогнозы на 1 тайм» (более 120 посетителей).

Также расскажем о статистике редакционных чатов:

  • «Экспресс дня» – более 480 посетителей;
  • «Ставка дня» – более 125 посетителей;
  • «Факты и тренды» – более 190 посетителей.

Капперы, вы – красавчики! Увидимся в чатах 😉


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