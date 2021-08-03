Статистика пользовательских чатов: «Лига Чемпионов!!!» врывается в топ-3 по посетителям! Изменилось первое место?

Привет, капперы! Спасибо, что создаете все больше своих чатов и общаетесь в них. Мы ценим такую активность, а самым успешным – даем промо в блоге и соцсетях.

Вот топ-чатов за неделю с 26.07 по 02.08:

«Прогнозы от Татьяны Васильевны🙋‍♀️» (в чат заходили более 670 пользователей); «💵БЕСПЛАТНАЯ СТАВКА💵» (более 540 посетителей); «Лига Чемпионов УЕФА» (более 250 посетителей); «Экспресс РПЛ» (более 190 посетителей); «Прогнозы» (более 190 посетителей); «Прогнозы Алёны Никитиной» (более 180 посетителей); FOOTBALL ⚽️ MINUS (более 180 посетителей); BANK_BETTORA (более 170 посетителей); «ставки дня» (более 150 посетителей); «Прогнозы на 1 тайм» (более 120 посетителей).



Также расскажем о статистике редакционных чатов:

« Экспресс дня » – более 480 посетителей;

» – более 480 посетителей; « Ставка дн я » – более 125 посетителей;

» – более 125 посетителей; «Факты и тренды» – более 190 посетителей.

Капперы, вы – красавчики! Увидимся в чатах 😉



