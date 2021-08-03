Статистика пользовательских чатов: «Лига Чемпионов!!!» врывается в топ-3 по посетителям! Изменилось первое место?
Привет, капперы! Спасибо, что создаете все больше своих чатов и общаетесь в них. Мы ценим такую активность, а самым успешным – даем промо в блоге и соцсетях.
Вот топ-чатов за неделю с 26.07 по 02.08:
- «Прогнозы от Татьяны Васильевны🙋♀️» (в чат заходили более 670 пользователей);
- «💵БЕСПЛАТНАЯ СТАВКА💵» (более 540 посетителей);
- «Лига Чемпионов УЕФА» (более 250 посетителей);
- «Экспресс РПЛ» (более 190 посетителей);
- «Прогнозы» (более 190 посетителей);
- «Прогнозы Алёны Никитиной» (более 180 посетителей);
- FOOTBALL ⚽️ MINUS (более 180 посетителей);
- BANK_BETTORA (более 170 посетителей);
- «ставки дня» (более 150 посетителей);
- «Прогнозы на 1 тайм» (более 120 посетителей).
Также расскажем о статистике редакционных чатов:
- «Экспресс дня» – более 480 посетителей;
- «Ставка дня» – более 125 посетителей;
- «Факты и тренды» – более 190 посетителей.
Капперы, вы – красавчики! Увидимся в чатах 😉
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