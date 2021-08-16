20 лучших пользовательских чатов недели: «Татьяна Васильевна», «Бесплатная ставка» и другие – в топе!

Привет, капперы! На прошлой неделе стартовали национальные чемпионаты в Англии, Испании и Германии. Кроме того, мы наблюдали за ответными матчами в еврокубках с участием российских команд и не только. Спасибо, что создаете все больше своих чатов и общаетесь в них. Мы ценим такую активность, а самым успешным – даем промо в блоге и соцсетях.

Вот топ-чатов за неделю с 08.08 по 15.08:

«Прогнозы от Татьяны Васильевны🙋‍♀️» (в чат заходили более 520 пользователей); «💵БЕСПЛАТНАЯ СТАВКА💵» (более 370 посетителей); «Ставки от Вовы и Вадима» (более 290 посетителей); «GB | Марафон футбольных ставок» (более 270 посетителей); «🥒🥒🥒» (более 170 посетителей); «✅Платный экспресс ✅» (более 160 посетителей); DEMBICPROD (более 160 посетителей); «Только Live» (более 150 посетителей); «Ставки» (более 150 посетителей); editor (более 145 посетителей); FOOTBALL ⚽️ MINUS (более 145 посетителей); «китай первая лига» (более 145 посетителей); «СуперПресс.» (более 135 посетителей); «на подумать» (более 135 посетителей); description (более 135 посетителей); «⁰¹ 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚𝐲 𝐄𝐯𝐠𝐞𝐧'𝐞𝐯𝐢𝐜𝐡 ³⁷ CHAT» (более 130 посетителей); «Прогнозы от Костромы» (более 130 посетителей); YAKUT666 (более 120 посетителей); «Двойничек» (более 115 посетителей); «Экспресс РПЛ» (более 110 посетителей).

Также расскажем о статистике редакционных чатов:

« Экспресс дня » – более 320 посетителей;

» – более 320 посетителей; « Ставка дн я » – более 186 посетителей;

» – более 186 посетителей; «Факты и тренды» – более 134 посетителей.

Узнать расположение чатов с 02.08 по 08.08 можно тут.

Капперы, вы – красавчики! Увидимся в чатах 😉