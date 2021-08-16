Betting Insider

20 лучших пользовательских чатов недели: «Татьяна Васильевна», «Бесплатная ставка» и другие – в топе!

автор Данил Симонов

Привет, капперы! На прошлой неделе стартовали национальные чемпионаты в Англии, Испании и Германии. Кроме того, мы наблюдали за ответными матчами в еврокубках с участием российских команд и не только. Спасибо, что создаете все больше своих чатов и общаетесь в них. Мы ценим такую активность, а самым успешным – даем промо в блоге и соцсетях.

Вот топ-чатов за неделю с 08.08 по 15.08:

  1. «Прогнозы от Татьяны Васильевны🙋‍♀️» (в чат заходили более 520 пользователей);
  2. «💵БЕСПЛАТНАЯ СТАВКА💵» (более 370 посетителей);
  3. «Ставки от Вовы и Вадима» (более 290 посетителей);
  4. «GB | Марафон футбольных ставок» (более 270 посетителей);
  5. «🥒🥒🥒» (более 170 посетителей);
  6. «✅Платный экспресс ✅» (более 160 посетителей);
  7. DEMBICPROD (более 160 посетителей);
  8. «Только Live» (более 150 посетителей);
  9. «Ставки» (более 150 посетителей);
  10. editor (более 145 посетителей);
  11. FOOTBALL ⚽️ MINUS (более 145 посетителей);
  12. «китай первая лига» (более 145 посетителей);
  13. «СуперПресс.» (более 135 посетителей);
  14. «на подумать» (более 135 посетителей);
  15. description (более 135 посетителей);
  16. «⁰¹ 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚𝐲 𝐄𝐯𝐠𝐞𝐧'𝐞𝐯𝐢𝐜𝐡 ³⁷ CHAT» (более 130 посетителей);
  17. «Прогнозы от Костромы» (более 130 посетителей);
  18. YAKUT666 (более 120 посетителей);
  19. «Двойничек» (более 115 посетителей);
  20. «Экспресс РПЛ» (более 110 посетителей).

Также расскажем о статистике редакционных чатов:

  • «Экспресс дня» – более 320 посетителей;
  • «Ставка дня» – более 186 посетителей;
  • «Факты и тренды» – более 134 посетителей.

Узнать расположение чатов с 02.08 по 08.08 можно тут.

Капперы, вы – красавчики! Увидимся в чатах 😉

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