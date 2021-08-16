20 лучших пользовательских чатов недели: «Татьяна Васильевна», «Бесплатная ставка» и другие – в топе!
Привет, капперы! На прошлой неделе стартовали национальные чемпионаты в Англии, Испании и Германии. Кроме того, мы наблюдали за ответными матчами в еврокубках с участием российских команд и не только. Спасибо, что создаете все больше своих чатов и общаетесь в них. Мы ценим такую активность, а самым успешным – даем промо в блоге и соцсетях.
Вот топ-чатов за неделю с 08.08 по 15.08:
- «Прогнозы от Татьяны Васильевны🙋♀️» (в чат заходили более 520 пользователей);
- «💵БЕСПЛАТНАЯ СТАВКА💵» (более 370 посетителей);
- «Ставки от Вовы и Вадима» (более 290 посетителей);
- «GB | Марафон футбольных ставок» (более 270 посетителей);
- «🥒🥒🥒» (более 170 посетителей);
- «✅Платный экспресс ✅» (более 160 посетителей);
- DEMBICPROD (более 160 посетителей);
- «Только Live» (более 150 посетителей);
- «Ставки» (более 150 посетителей);
- editor (более 145 посетителей);
- FOOTBALL ⚽️ MINUS (более 145 посетителей);
- «китай первая лига» (более 145 посетителей);
- «СуперПресс.» (более 135 посетителей);
- «на подумать» (более 135 посетителей);
- description (более 135 посетителей);
- «⁰¹ 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚𝐲 𝐄𝐯𝐠𝐞𝐧'𝐞𝐯𝐢𝐜𝐡 ³⁷ CHAT» (более 130 посетителей);
- «Прогнозы от Костромы» (более 130 посетителей);
- YAKUT666 (более 120 посетителей);
- «Двойничек» (более 115 посетителей);
- «Экспресс РПЛ» (более 110 посетителей).
Также расскажем о статистике редакционных чатов:
- «Экспресс дня» – более 320 посетителей;
- «Ставка дня» – более 186 посетителей;
- «Факты и тренды» – более 134 посетителей.
Узнать расположение чатов с 02.08 по 08.08 можно тут.
Капперы, вы – красавчики! Увидимся в чатах 😉
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