Статистика пользовательских чатов: в топ-3 два новых чата! А на каком месте «Татьяна Васильевна»?
Привет, капперы! Спасибо, что продолжаете создавать свои чаты, делитесь полезной информацией и общаетесь в них. Мы ценим такую активность, а самым успешным – делаем промо в блоге и соцсетях.
Вот топ-чатов за неделю с 02.08 по 08.08:
- «Прогнозы от Татьяны Васильевны🙋♀️» (в чат заходили более 695 пользователей);
- «ТОЛЬКО ЭКСПРЕССЫ ⚽️» (более 400 посетителей);
- «Только Live» (более 280 посетителей);
- «💵БЕСПЛАТНАЯ СТАВКА💵» (более 270 посетителей);
- «Бесплатные Прогнозы ✔️» (более 235 посетителей);
- «Жб Прогнозы» (более 230 посетителей);
- «Пресс, с немалым кф» (более 220 посетителей);
- «СуперПресс.» (более 210 посетителей);
- «ЛУЧШИЙ КАППЕР В МИРЕ» (более 200 посетителей);
- «Live прогноз» (более 190 посетителей).
Также расскажем о статистике редакционных чатов:
- «Экспресс дня» – более 376 посетителей;
- «Капперы дня» – более 210 посетителей;
- «Ставка дня» – более 120 посетителей;
- «Вопрос-ответ» – более 110 посетителей
- «Факты и тренды» – более 180 посетителей;
Узнать расположение чатов на прошлой неделе можно тут.
Капперы, вы – лучшие! Спишемся в чатах 😉
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
⚽️Татьяна Васильевна⚽️
52.1% WR1.86% ROI