Betting Insider

Статистика пользовательских чатов: в топ-3 два новых чата! А на каком месте «Татьяна Васильевна»?

автор Данила Карзанов

Привет, капперы! Спасибо, что продолжаете создавать свои чаты, делитесь полезной информацией и общаетесь в них. Мы ценим такую активность, а самым успешным – делаем промо в блоге и соцсетях.

Вот топ-чатов за неделю с 02.08 по 08.08:

  1. «Прогнозы от Татьяны Васильевны🙋‍♀️» (в чат заходили более 695 пользователей);
  2. «ТОЛЬКО ЭКСПРЕССЫ ⚽️» (более 400 посетителей);
  3. «Только Live» (более 280 посетителей);
  4. «💵БЕСПЛАТНАЯ СТАВКА💵» (более 270 посетителей);
  5. «Бесплатные Прогнозы ✔️» (более 235 посетителей);
  6. «Жб Прогнозы» (более 230 посетителей);
  7. «Пресс, с немалым кф» (более 220 посетителей);
  8. «СуперПресс.» (более 210 посетителей);
  9. «ЛУЧШИЙ КАППЕР В МИРЕ» (более 200 посетителей);
  10. «Live прогноз» (более 190 посетителей).

Также расскажем о статистике редакционных чатов:

  • «Экспресс дня» – более 376 посетителей;
  • «Капперы дня» – более 210 посетителей;
  • «Ставка дня» – более 120 посетителей;
  • «Вопрос-ответ» – более 110 посетителей
  • «Факты и тренды» – более 180 посетителей;

Узнать расположение чатов на прошлой неделе можно тут.

Капперы, вы – лучшие! Спишемся в чатах 😉

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
⚽️Татьяна Васильевна⚽️
52.1% WR1.86% ROI
друзья вы самые лучшие 💖 спасибо за поддержку ☺️
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