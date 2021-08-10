Статистика пользовательских чатов: в топ-3 два новых чата! А на каком месте «Татьяна Васильевна»?

Привет, капперы! Спасибо, что продолжаете создавать свои чаты, делитесь полезной информацией и общаетесь в них. Мы ценим такую активность, а самым успешным – делаем промо в блоге и соцсетях.

Вот топ-чатов за неделю с 02.08 по 08.08:

«Прогнозы от Татьяны Васильевны🙋‍♀️» (в чат заходили более 695 пользователей); «ТОЛЬКО ЭКСПРЕССЫ ⚽️» (более 400 посетителей); «Только Live» (более 280 посетителей); «💵БЕСПЛАТНАЯ СТАВКА💵» (более 270 посетителей); «Бесплатные Прогнозы ✔️» (более 235 посетителей); «Жб Прогнозы» (более 230 посетителей); «Пресс, с немалым кф» (более 220 посетителей); «СуперПресс.» (более 210 посетителей); «ЛУЧШИЙ КАППЕР В МИРЕ» (более 200 посетителей); «Live прогноз» (более 190 посетителей).

Также расскажем о статистике редакционных чатов:

« Экспресс дня » – более 376 посетителей;

» – более 376 посетителей; « Капперы дня » – более 210 посетителей;

» – более 210 посетителей; « Ставка дн я » – более 120 посетителей;

» – более 120 посетителей; « Вопрос-ответ » – более 110 посетителей

» – более 110 посетителей «Факты и тренды» – более 180 посетителей;

Узнать расположение чатов на прошлой неделе можно тут.

Капперы, вы – лучшие! Спишемся в чатах 😉