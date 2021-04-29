Топ-советы по ставкам от 7 лучших капперов мира
Что советуют известные капперы? В этом материале мы собрали главные рекомендации по ставкам от опытных игроков.
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Стратегия Миллера в ставках на спорт – как работает, особенности применения на практике
1. Тони Блум
Тони Блум — математик, который ставил на покер и основал консалтинговую компанию по ставкам Starlizard. Блум также купил «Брайтон» и в 2017-м году вывел клуб в АПЛ. Вот два главных тезиса от знаменитого каппера:
- Величина ставки не должна основываться на сумме выигрыша или проигрыша прошлых ставок.
- Прибыль могут приносить только ставки с детальным анализом
2. Лем Бэнкер
Бэнкер считается одним из лучших капперов за всю историю американского рынка.
- Тщательно отбирайте матчи для ставок
- На одну ставку нужно выделять 2-5% от банка.
3. Джо Пета
Джо Пета был торговым посредником с Уолл-Стрит, который начал ставить на бейсбол. Джо разработал прибыльную ставочную модель и написал об этом книгу-бестселлер “Торгуя базами: Уолл-Стрит, азартные игры и бейсбол”.
- В командных видах спорта исходы — не лучший вариант для ставок
- При анализе важно видеть ключевые факторы, которые влияют на исход ставки
4. Васу Шан
Васу ставит профессионально и работает с формулами, а также определяет уровни успешности команд. Шан долго составляет свои рейтинги, из-за чего многие считают его ставочные формулы успешными.
- Учитывай статистику, но не забывай о других данных.
- Оставайся хладнокровным и никогда не отыгрывайся.
5. Билл Уолтерс
Билл Уолтерс сначала был обычным каппером в букмекерском рынке. Сейчас он владеет крупной американской компанией по спортивной аналитике и продает прогнозы.
- Правильный анализ и управление эмоциями — самое важное для достижения успеха в ставках.
- Ставки — это игра, где выигрыш зависит только от ваших навыков.
6. Боб Вульгарис
Боб Вульгарис использовал ошибки БК при выстраивании линии тоталов по четвертям в баскетболе. Когда конторы исправили ситуацию, у Вульгариса уже был большой банк и опыт, которые он вложил в компьютерные технологии для беттинга.
- Уделяйте внимание событиям, которые с виду выглядят маловероятными.
- Развивайте интуицию и правильно уясните понятие value.
7. Джордж Миллер
Каппер Миллер известен в мире ставочников на американский футбол. Американец разработал стратегию ставок на спорт, на которой заработал миллионы долларов. Стратегия Миллера, она же «система Плато», предназначена для грамотного оборота и расчета банка.
- Неграмотное управление деньгами произвело на свет куда больше банкротов, чем проигрышные ставки.
- Любой человек, хоть немного разбирающийся в математике, подтвердит, что прибыль после 200 ставок с ожиданием выигрыша 55% более стабильна, чем прибыль после 50 ставок с ожиданием выигрыша 60%. Каппер должен концентрироваться на получении прибыли, а не на проценте побед.