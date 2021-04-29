Топ-советы по ставкам от 7 лучших капперов мира

Что советуют известные капперы? В этом материале мы собрали главные рекомендации по ставкам от опытных игроков.

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Стратегия Миллера в ставках на спорт – как работает, особенности применения на практике



1. Тони Блум

Тони Блум — математик, который ставил на покер и основал консалтинговую компанию по ставкам Starlizard. Блум также купил «Брайтон» и в 2017-м году вывел клуб в АПЛ. Вот два главных тезиса от знаменитого каппера:

Величина ставки не должна основываться на сумме выигрыша или проигрыша прошлых ставок.

Прибыль могут приносить только ставки с детальным анализом

2. Лем Бэнкер

Бэнкер считается одним из лучших капперов за всю историю американского рынка.

Тщательно отбирайте матчи для ставок

На одну ставку нужно выделять 2-5% от банка.

3. Джо Пета

Джо Пета был торговым посредником с Уолл-Стрит, который начал ставить на бейсбол. Джо разработал прибыльную ставочную модель и написал об этом книгу-бестселлер “Торгуя базами: Уолл-Стрит, азартные игры и бейсбол”.

В командных видах спорта исходы — не лучший вариант для ставок

При анализе важно видеть ключевые факторы, которые влияют на исход ставки

4. Васу Шан

Васу ставит профессионально и работает с формулами, а также определяет уровни успешности команд. Шан долго составляет свои рейтинги, из-за чего многие считают его ставочные формулы успешными.

Учитывай статистику, но не забывай о других данных.

Оставайся хладнокровным и никогда не отыгрывайся.

5. Билл Уолтерс

Билл Уолтерс сначала был обычным каппером в букмекерском рынке. Сейчас он владеет крупной американской компанией по спортивной аналитике и продает прогнозы.

Правильный анализ и управление эмоциями — самое важное для достижения успеха в ставках.

Ставки — это игра, где выигрыш зависит только от ваших навыков.





6. Боб Вульгарис

Боб Вульгарис использовал ошибки БК при выстраивании линии тоталов по четвертям в баскетболе. Когда конторы исправили ситуацию, у Вульгариса уже был большой банк и опыт, которые он вложил в компьютерные технологии для беттинга.

Уделяйте внимание событиям, которые с виду выглядят маловероятными.

Развивайте интуицию и правильно уясните понятие value.

7. Джордж Миллер

Каппер Миллер известен в мире ставочников на американский футбол. Американец разработал стратегию ставок на спорт, на которой заработал миллионы долларов. Стратегия Миллера, она же «система Плато», предназначена для грамотного оборота и расчета банка.