Вячеслав Патракеев отыграл фрибет 20 000 рублей с августовского конкурса! У него прошел экспресс с кэфом 3.83
В начале сентября мы награждали лучших капперов Betting Insider за август. Тогда первое место и 20 000 рублей фрибетами забрал Вячеслав Патракеев. Он поделился результатами своего экспресса, в котором поднял 56 665 рублей!
14 сентября Вячеслав Патракеев поставил фрибет 20000 рублей на первые матчи группового этапа ЛЧ в этом сезоне. Наш каппер рискнул и составил экспресс на 5 игр в разные дни. Кэф экспресса составил 3.83.
Сыгранный экспресс от Вячеслава Патракеева с кэфом 3.83
- «Севилья» – «РБ Зальцбург»: ИТ2Б (0,5) за 1.55;
- «Барселона» – «Бавария»: ИТ2Б (0,5) за 1.12;
- «Динамо» Киев – «Бенфика»: Х2 за 1.36;
- «Ман Сити» – «Лейпциг»: П1 за 1.32;
- «Челси» – «Зенит»: П1 за 1.23.
Поздравляем Вячеслава Патракеева и желаем дальнейших заходов!
А вы отыгрывали фрибеты? Пишите ваши заходы в комментариях!
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