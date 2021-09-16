Вячеслав Патракеев отыграл фрибет 20 000 рублей с августовского конкурса! У него прошел экспресс с кэфом 3.83

В начале сентября мы награждали лучших капперов Betting Insider за август. Тогда первое место и 20 000 рублей фрибетами забрал Вячеслав Патракеев. Он поделился результатами своего экспресса, в котором поднял 56 665 рублей!

14 сентября Вячеслав Патракеев поставил фрибет 20000 рублей на первые матчи группового этапа ЛЧ в этом сезоне. Наш каппер рискнул и составил экспресс на 5 игр в разные дни. Кэф экспресса составил 3.83.

Сыгранный экспресс от Вячеслава Патракеева с кэфом 3.83

Поздравляем Вячеслава Патракеева и желаем дальнейших заходов!

А вы отыгрывали фрибеты? Пишите ваши заходы в комментариях!