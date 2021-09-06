33.60% ROI и 33 ставки: Вячеслав Патракеев забирает 1-е место в августе! Итоги конкурса на 76 000 рублей

Закончился август, а вместе с ним – лето. В августе мы узнали обладателя Суперкубка УЕФА, а также стартовали европейские чемпионаты.

Пришло время подвести итоги августовского конкурса и раздать фрибеты на сумму в 76 000 рублей от Parimatch!

Топ-капперы августа

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Победителей июльского конкурса можно посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно было сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: