Betting Insider

33.60% ROI и 33 ставки: Вячеслав Патракеев забирает 1-е место в августе! Итоги конкурса на 76 000 рублей

автор Николай Караман

Закончился август, а вместе с ним – лето. В августе мы узнали обладателя Суперкубка УЕФА, а также стартовали европейские чемпионаты. 

Пришло время подвести итоги августовского конкурса и раздать фрибеты на сумму в 76 000 рублей от Parimatch!

Топ-капперы августа

  1. Вячеслав Патракеев – 33 ставки, 33.60% ROI | Приз 15 000 рублей.
  2. Бабкины СемАчки – 100 ставок, 29.38% ROI | Приз 10 000 рублей.
  3. Марат Зокоев – 21 ставка, 29.15% ROI | Приз  7000 рублей.
  4. Godfather679 – 59 ставок, 28.34% ROI | Приз 5000 рублей.
  5. oleg-centner – 55 ставок, 22.22% ROI | Приз 5000 рублей.
  6. веселый 😁 парень – 50 ставок, 22.03% ROI | Приз 5000 рублей.
  7. Gentleman – 158 ставок, 19.87% ROI | Приз 3000 рублей.
  8. Vlad Luzhyn – 133 ставки, 18.28% ROI | Приз 3000 рублей.
  9. Nursil Latipov – 34 ставки, 14.05% ROI | Приз 3000 рублей.
  10. R u s l a n – 142 ставки, 11.53% ROI | Приз 3000 рублей.

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Победителей июльского конкурса можно посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно было сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: 

  • Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном. 
  • Мы награждаем только плюсовых капперов, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.
  • Если пользователь выигрывает в нескольких конкурсах за один календарный месяц, суммы выигранных фрибетов могут суммироваться в один.
Комментарии
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☆▪︎☆▪︎☆
36.1% WR-0.73% ROI
Админы привет! 
Почему меня нет в призовых за август? У меня РОИ 36 получились и по условиям все есть.
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