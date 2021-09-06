33.60% ROI и 33 ставки: Вячеслав Патракеев забирает 1-е место в августе! Итоги конкурса на 76 000 рублей
Закончился август, а вместе с ним – лето. В августе мы узнали обладателя Суперкубка УЕФА, а также стартовали европейские чемпионаты.
Пришло время подвести итоги августовского конкурса и раздать фрибеты на сумму в 76 000 рублей от Parimatch!
Топ-капперы августа
- Вячеслав Патракеев – 33 ставки, 33.60% ROI | Приз 15 000 рублей.
- Бабкины СемАчки – 100 ставок, 29.38% ROI | Приз 10 000 рублей.
- Марат Зокоев – 21 ставка, 29.15% ROI | Приз 7000 рублей.
- Godfather679 – 59 ставок, 28.34% ROI | Приз 5000 рублей.
- oleg-centner – 55 ставок, 22.22% ROI | Приз 5000 рублей.
- веселый 😁 парень – 50 ставок, 22.03% ROI | Приз 5000 рублей.
- Gentleman – 158 ставок, 19.87% ROI | Приз 3000 рублей.
- Vlad Luzhyn – 133 ставки, 18.28% ROI | Приз 3000 рублей.
- Nursil Latipov – 34 ставки, 14.05% ROI | Приз 3000 рублей.
- R u s l a n – 142 ставки, 11.53% ROI | Приз 3000 рублей.
🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉
Победителей июльского конкурса можно посмотреть тут.
Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно было сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.
Важно:
- Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.
- Мы награждаем только плюсовых капперов, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.
- Если пользователь выигрывает в нескольких конкурсах за один календарный месяц, суммы выигранных фрибетов могут суммироваться в один.
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36.1% WR-0.73% ROI