«Вест Бромвич» и «Фулхэм» – главные претенденты на победу в Чемпионшипе. Букмекеры открыли линию на следующий сезон

Интрига в АПЛ еще осталась, но только за еврокубковые места. Внизу таблицы все предрешено: «Вест Бромвич», «Фулхэм» и «Шеффилд» вылетают в Чемпионшип. У идущего 18-м «Фулхэма» нет даже математических шансов добраться до 17-й строчки – «Бернли» имеет отрыв в 11 очков.

Букмекеры открыли линию на победителя Чемпионшипа в сезоне 2021/2022. Лидируют «Вест Бром» и «Фулхэм», а БК оценивают победу команд с кэфом 6.00.





Кто еще претендует на победу в Чемпионшипе по мнению букмекеров:

«Вест Бромвич» – кэф 6.00 ;

; «Фулхэм» – кэф 6 .00 ;

; «Шеффилд» – кэф 10.00 ;

; «Сток Сити» – кэф 16.00.

Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс заявил, что покинет клуб по окончании этого сезона. Несмотря на это, «Вест Бромвич» по-прежнему считается фаворитом следующего сезона.

Напомним, что из Чемпионшипа в АПЛ в этом сезоне вышли «Норвич» и «Уотфорд». Еще одна команда выйдет после стыковых матчей. Кэф на победу этих клубов в АПЛ в сезоне 21/22 равен 1501.00. Посмотреть полную линию на итоги АПЛ от букмекеров можно здесь.

Кто выиграет Чемпионшип в следующем сезоне? Пишите ваше мнение в комментариях!