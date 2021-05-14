Уиллок 4 матча подряд забивает командам из топ-7. Сегодня – игра против «Сити»

Джо Уиллок в январе перешел в «Ньюкасл» на правах аренды из «Арсенала». С тех пор полузащитник провел 11 матчей, в которых забил 5 голов. 4 из них – командам из топ-6.

Игрок забивал в каждом из 4-х последних матчей против команд из топ-7

До начала апреля Уиллок забил всего один гол за новую команду – в матче против «Саутгемптона», в котором «Ньюкасл» победил со счетом 3:2.

Но все изменилось 4 апреля, когда «Ньюкасл» сыграл вничью дома с «Тоттенхэмом» (2:2) – в

этой игре Уиллок на 85 минуте спас ничью для своей команды. С тех пор «Ньюкасл» сыграл еще три матча против команд из топ-7. Уиллок забивал в каждом.

Что примечательно, в матче с «Ливерпулем» Уиллок вновь спас ничью для «Ньюкасла» в концовке.

Уиллок не смог забить только двум клубам из топ-7

Речь идет об «МЮ» и «Челси». Если в ворота «МЮ» «Ньюкасл» смог забить гол престижа на 93-й минуте (1:3), то в ворота «Челси» забить и вовсе не получилось (0:2). Но эти матчи были сыграны еще до начала серии Уиллока.

Согласно xG, Уиллок забил на один гол больше, чем ожидалось

Показатель xG англичанина в этом сезоне АПЛ – 5,27 (при ожидаемых 4,54). Среди игроков атаки «Арсенала» есть только два игрока, которые забили больше, чем ожидалось.

Александр Ляказетт – 12,03 (при ожидаемых 11,06 ).

(при ожидаемых ). Николя Пепе – 5,33 (при ожидаемых 4,66).

Какой кэф дают на гол Уиллока против «Сити»

«Манчестер Сити» уже оформил чемпионство. В сегодняшнем матче Гвардиола может и не выпустить основной состав. Вот какие кэфы дают букмекеры на голы Уиллока в этом матче.

Забьет гол – 5.49 .

. Сделает дубль – 101.00 .

. Сделает хет-трик – 351.00.

Матч стартует уже сегодня в 22:00!

Сможет ли Уиллок в следующем сезоне заиграть в основе «Арсенала»? Пишите свое мнение в комментариях!