Уиллок 4 матча подряд забивает командам из топ-7. Сегодня – игра против «Сити»
Джо Уиллок в январе перешел в «Ньюкасл» на правах аренды из «Арсенала». С тех пор полузащитник провел 11 матчей, в которых забил 5 голов. 4 из них – командам из топ-6.
Игрок забивал в каждом из 4-х последних матчей против команд из топ-7
До начала апреля Уиллок забил всего один гол за новую команду – в матче против «Саутгемптона», в котором «Ньюкасл» победил со счетом 3:2.
Но все изменилось 4 апреля, когда «Ньюкасл» сыграл вничью дома с «Тоттенхэмом» (2:2) – в
этой игре Уиллок на 85 минуте спас ничью для своей команды. С тех пор «Ньюкасл» сыграл еще три матча против команд из топ-7. Уиллок забивал в каждом.
- 17 апреля. «Ньюкасл» – «Вест Хэм» (3:2).
- 24 апреля. «Ливерпуль» – «Ньюкасл» (1:1).
- 7 мая. «Лестер» – «Ньюкасл» (2:4).
Что примечательно, в матче с «Ливерпулем» Уиллок вновь спас ничью для «Ньюкасла» в концовке.
Уиллок не смог забить только двум клубам из топ-7
Речь идет об «МЮ» и «Челси». Если в ворота «МЮ» «Ньюкасл» смог забить гол престижа на 93-й минуте (1:3), то в ворота «Челси» забить и вовсе не получилось (0:2). Но эти матчи были сыграны еще до начала серии Уиллока.
Согласно xG, Уиллок забил на один гол больше, чем ожидалось
Показатель xG англичанина в этом сезоне АПЛ – 5,27 (при ожидаемых 4,54). Среди игроков атаки «Арсенала» есть только два игрока, которые забили больше, чем ожидалось.
- Александр Ляказетт – 12,03 (при ожидаемых 11,06).
- Николя Пепе – 5,33 (при ожидаемых 4,66).
Какой кэф дают на гол Уиллока против «Сити»
«Манчестер Сити» уже оформил чемпионство. В сегодняшнем матче Гвардиола может и не выпустить основной состав. Вот какие кэфы дают букмекеры на голы Уиллока в этом матче.
- Забьет гол – 5.49.
- Сделает дубль – 101.00.
- Сделает хет-трик – 351.00.
Матч стартует уже сегодня в 22:00!