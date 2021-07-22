Игра в Химках будет результативной. Прогноз на матч «Химки» – «Зенит»

24 июля в 17:30 (МСК) «Химки» дома примут санкт-петербургский «Зенит». Встреча состоится в рамках 1 тура РПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Химки»: форма, ставки и прогноз

«Химки» поучаствовали в Кубке Париматч Премьер, где проиграли три матча из трех. Более того, последнее поражение вышло уж очень болезненным – 1:5 от «Спартака». С каким настроем после такого команда подойдет к первому матчу РПЛ – большой вопрос.

В целом, с «Зенитом» химчан устроит и ничья. На большее с действующим чемпионом России, наверное, рассчитывать не приходится.

Помочь «Химкам» из-за травмы не сможет Дмитрий Тихий. Узнать предварительный состав химчан вы можете здесь.

По прогнозам в «Химки» не верит практически никто. Ни эксперты, ни капперы. Есть лишь небольшое число игроков, которые готовы поставить на ничью. Один из них – Артём Екимцев.





Если вы хотите сыграть от «Химок», то можно сильно рискнуть и взять 1Х. В Pin-Up.ru за такую ставку коэффициент 2.87 дают.



«Зенит»: форма, ставки и прогноз

«Зенит» – чемпион трех последних лет. Кажется, сейчас в России нет равных команде Сергея Семака. Питерцы уже успели сыграть матч за Суперкубок России, где разгромили «Локомотив» – 3:0. Так что «Химки» попадают под очень горячую руку.

Естественно, «Зенит» в этом матче устроит только победа. И чем увереннее она будет, тем лучше.

Все лидеры питерского коллектива в строю. Узнать предварительный «Зенита» вы можете здесь.

88% ставок на этот матч идут на исходы, связанные с успехом «Зенита». Простую победу мало кто берет, а вот на П2 + ТБ (1,5) есть спрос. Алекс Кондрат объяснил, почему это хорошее пари:





Если и играть от «Зенита», то лучше, наверное, фору (-1,5) брать. В Pin-Up.ru она кэфом 2.13 оценивается.

«Химки» – «Зенит»: счет в последних матчах





Как можно заметить, обе команды на летних сборах играли достаточно результативно. Поставить на ТБ (2,5) в их предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.70.



«Химки» – «Зенит»: статистика личных встреч





Обе встречи прошлого сезона «Зенит» выиграл со счетом 2:0. Поставить на такой же точный счет в предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 6.30.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Химки» – «Зенит» покажет телеканал «Матч Премьер». Стоимость месячной подписки на канал составляет 299 рублей. Также посмотреть игру могут зарегистрированные клиенты БК «Винлайн».

Источник главного изображения: РИА Новости