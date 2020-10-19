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В «Краснодаре» COVID и ангина. Игру с «Ренном» пропустят 2 игрока основы и главный тренер

Два футболиста «Краснодара» пропустят матч Лиги чемпионов с «Ренном» из-за сомнительных тестов на коронавирус. У главного тренера отрицательные результаты на COVID, но Мурад Мусаев заболел ангиной – он также не полетел во Францию. 

Евгений Марков едва успел перейти из «Динамо» в «Краснодар» и сразу же отправился на карантин. Спустя меньше, чем через 2 недели после перехода, форварда изолировали от команды. Компанию ему составил Реми Кабелла, полузащитник из Франции. Тесты остальных игроков отрицательные, заявили в пресс-службе клуба.

Основные исходы, по мнению букмекеров:

  • Победит «Краснодар» – 4.50;
  • «Краснодар» не проиграет – 2.04;
  • Обе забьют – 1.84;
  • Победит «Ренн» – 1.83;

Встреча между «Ренном» и «Краснодаром» состоится 20 октября.

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Зенит — Брюгге|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 в матче Зенит — Брюгге. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что у бельгийского клуба есть потери - сразу несколько футболистов не смогут принять участие в матче из-за коронавирусной инфекции.

У Зенита по разным причинам не сыграют Малком и Дуглас Сантос, однако в остальном команда подходит к матчу в хорошем состоянии.

Брюгге - не тот соперник, с которым у Зенита могут возникнуть проблемы. Зенит должен активно сыграть в атаке и уверенно победить. Тем более, питерцы играют в родных стенах.

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Динамо Киев — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
Динамо Киев — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
Стартует групповой этап Лиги чемпионов. «Динамо» Киев сыграет с «Ювентусом». Матч пройдет на стадионе «Олимпийский».

У «Ювентуса» есть большая потеря в лице Криштиану Роналду, который заболел коронавирусом. Португалец сейчас усиленно пытается восстановиться к игре с «Барселоной» в рамках этого же турнира.

Но я не считаю, что турницы без Роналду очень сильно ослабеют. Возможно, их состав немного видоизменится. Пирло наверняка поменяет схему игры. Это даже поможет «старой синьоре» понять, как она будет играть без главной звезды.

«Динамо» - темная лошадка для многих. Игры сборной Украины показали, что те игроки, которые смогли выйти на поле во время прошедшей паузы на матчи сборных, прогрессируют при Луческу. Даже Цыганков, который не играет в основном составе киевлян, находится в хорошей форме. Выходя на замену, он способен решить исход тех или иных эпизодов матча.

Я думаю, «Ювентусу» в этой встрече легко не будет. Даже без зрителей в Киеве «Динамо» может быть угрозой для турницев. Склоняюсь к тому, что киевляне сейчас в состоянии забить «Ювентусу». Конечно же, итальянцы не останутся в стороне при таком развитии событий. В том, что они тоже отличатся, я тоже не сомневаюсь.

Повторюсь, турнцам будет очень нелегко в этом матче. Думаю, что игра не будет сухой. В тайне надеюсь, что «Динамо» победит. Но моя итоговая ставка — обе команды забьют в этой встрече.

Источник: Vseprosport
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