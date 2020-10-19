В «Краснодаре» COVID и ангина. Игру с «Ренном» пропустят 2 игрока основы и главный тренер

Два футболиста «Краснодара» пропустят матч Лиги чемпионов с «Ренном» из-за сомнительных тестов на коронавирус. У главного тренера отрицательные результаты на COVID, но Мурад Мусаев заболел ангиной – он также не полетел во Францию.



Евгений Марков едва успел перейти из «Динамо» в «Краснодар» и сразу же отправился на карантин. Спустя меньше, чем через 2 недели после перехода, форварда изолировали от команды. Компанию ему составил Реми Кабелла, полузащитник из Франции. Тесты остальных игроков отрицательные, заявили в пресс-службе клуба.

Основные исходы, по мнению букмекеров:

Победит «Краснодар» – 4.50 ;

; «Краснодар» не проиграет – 2.04 ;

; Обе забьют – 1.84 ;

; Победит «Ренн» – 1.83;

Встреча между «Ренном» и «Краснодаром» состоится 20 октября.

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