В «Краснодаре» COVID и ангина. Игру с «Ренном» пропустят 2 игрока основы и главный тренер

Два футболиста «Краснодара» пропустят матч Лиги чемпионов с «Ренном» из-за сомнительных тестов на коронавирус. У главного тренера отрицательные результаты на COVID, но Мурад Мусаев заболел ангиной – он также не полетел во Францию.
Евгений Марков едва успел перейти из «Динамо» в «Краснодар» и сразу же отправился на карантин. Спустя меньше, чем через 2 недели после перехода, форварда изолировали от команды. Компанию ему составил Реми Кабелла, полузащитник из Франции. Тесты остальных игроков отрицательные, заявили в пресс-службе клуба.
Основные исходы, по мнению букмекеров:
Встреча между «Ренном» и «Краснодаром» состоится 20 октября.