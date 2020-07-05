Betting Insider

«Локомотив» ведет переговоры о трансфере Марио Манджукича

«Локомотив» ведет переговоры с Марио Манджукичем. Об этом корреспонденту Betting Insider стало известно из надежного источника в окружении футболиста. Российский клуб уже более месяца контактирует с представителями Манджукича. Сегодня хорватский форвард объявил в своем твиттере о расторжении контракта с катарским клубом «Аль-Духайль», за который он выступал после перехода из «Ювентуса».

Нападающий провел в чемпионате Катара пять матчей, не забив ни одного мяча. Ранее хорват четыре сезона играл в Серии А за «Ювентус»: 118 матчей, 31 мяч, 21 голевая передача.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

Betting Insider будет следить за ходом переговоров.

Комментарии
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Сёмина уволила с поста главного тренера Локомотива не достаточно игровой практики молодым игрокам. Через месяц Локомотив хочет подписать самого молодого игрока Манджукича)))
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Да куда Манджукича уже. Старый. Если не то пошло, пусть обменяют на Миранчука))
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Кот из дома - мыши в пляс
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Источник: Ставка ТВ
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