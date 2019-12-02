Защитники сборной Украины и украинских топ-клубов Матвиенко и Миколенко попали в сферу интересов «Манчестер Сити»

Защитники сборной Украины, 23-летний Николай Матвиенко («Шахтер») и 20-летний Виталий Миколенко («Динамо» Киев) попали в сферу интересов «Манчестер Сити». Об этом корреспонденту Betting Insider стало известно из надежного источника в английском клубе.



Интерес к обоим футболистам уже вышел за пределы изучения скаутами (у каждого европейского топ-клуба в скаутских репортах фигурируют десятки молодых футболистов). В Манчестере понимают, что после успешного выступления в отборочном турнире Евро-2020 (где Украина уверенно выиграла группу, оставив позади Португалию и Сербию) на обоих обращают внимания и другие клубы. И если успехи продолжатся на самом чемпионате Европы, цена на футболистов будет расти. Кроме того, Николай Матвиенко стал одним из лучших игроков «Шахтера» в последнем матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». При наличии встречного интереса у футболистов, а также «Динамо» и/или «Шахтера», вероятность оформления трансфера еще до Евро-2020 является существенной.



Одним из игроков «Манчестер Сити» и двукратным чемпионом АПЛ, напомним, является еще один из лидеров сборной Украины, 22-летний Александр Зинченко.

Перейдут ли украинские защитники в «Сити»? Обсудим в комментариях!

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