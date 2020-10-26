«Аталанта» – «Аякс»: вероятность гола Миранчука – 48,78% (Букмекеры)

Алексей Миранчук забил в дебютном матче за «Аталанту» в Лиге чемпионов спустя восемь минут после выхода на поле, укрепив преимущество своей команды (0:4).

Во втором туре ЛЧ «Аталанта» встретится с «Аяксом».

На то, что Миранчук забьет в матче, можно поставить с коэффициентом 2.05. Таким образом, вероятность гола Миранчука составляет 48,78%.

Дебют Миранчука в Серии А еще не состоялся из-за полученной в РПЛ травмы. Алексей впервые попал в заявку на матч с «Сампдорией», но на поле так и не появился, а «Аталанта» уступила (1:3).

Напомним, что Алексей перешел в итальянский клуб из «Локомотива» в начале сентября за 14,5 млн евро (контракт на 5 лет). Как только стало известно о переходе, букмекеры тут же начали принимать ставки на статистику Миранчука в следующем сезоне чемпионата Италии.

Источник обложки: https://www.eurosport.ru

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