«Марафонбет» объявил о партнерстве с футбольным клубом «Реал» Мадрид

«Марафонбет» объявил о начале партнерства с мадридским «Реалом».

Известно, что по соглашению, логотип букмекера будет размещен на виртуальных LED панелях стадиона «Сантьяго Бернабеу» и на официальном сайте клуба Ла Лиги.

Также клиенты «Марафонбет» смогут получать эксклюзивные предложения и участвовать в специальных событиях на протяжении сезона 2019/20:

встречах со звездами и легендами «Реала»,

VIP-поездках на домашние матчи команды,

розыгрышах фирменной атрибутики мадридского клуба.

«Марафонбет» стал первым партнером из России за 117-летнюю историю клуба.

Комментарий пресс-службы «Марафонбет»:

«Реал» Мадрид – не просто футбольный клуб. Это настоящий символ успеха! Мы очень гордимся началом сотрудничества с одним из главных мировых футбольных брендов. Мы уверены в том, что «Марафонбет» и «Реал» вместе готовы развиваться дальше и идти к новым вершинам в спорте и бизнесе».

А ваши клубные предпочтения влияют на выбор букмекера? Пишите в комментариях, за кого болеете и где ставите

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