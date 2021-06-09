Betting Insider

20 тысяч повторов ставок! ⚽️Татьяна Васильевна⚽️ – Лидер сезона-2020/21

автор Сергей Рябкин

Всем привет! Мы продолжаем подводить итоги сезона! В этот раз называем победителей в двух номинациях:

  • Тестер (кто больше всего повторял чужие ставки);
  • Лидер (чьи ставки повторяли чаще остальных).

Важно: мы рассматривали статистику пользователей, которые сделали больше 100 ставок за сезон.

🤔 Тестер сезона


За этот сезон (с августа 2020 по май 2021) больше всех прогнозов повторил Сергей Бредов (3681)!

А вот, кто занял первые 10 мест:

  1. Сергей Бредов – 3681.
  2. Николай Никонов5 – 3277.
  3. Pavel M1 – 2226.
  4. Izz – 2059.
  5. Леха ивкин – 2022.
  6. broudwar – 1885.
  7. Ratmir Kulov – 1739.
  8. Нурик Имангалиев – 1712.
  9. Евгений Аитов – 1701.
  10. ONLYFOOTBALL⚽️ – 1577.

🔂 Лидер сезона

Чтобы твои ставки повторяли, необходимо долго и упорно работать, анализировать матчи и изучать статистику, чтобы пользователи в тебя поверили. 


Лучший пользователь по этому показателю – ⚽️Татьяна Васильевна⚽️. Ее ставки повторили 20 108 раз. Однако на Betting Insider лидирует Константин Генич, а в топ-10 еще :

  1. Константин Генич – 28 277
  2. ⚽️Татьяна Васильевна⚽️ – 20 108
  3. AVDOVV – 6 275
  4. Алексей Андронов – 5 424
  5. PlayNow – 5 271
  6. Ровшан Аскеров – 5065
  7. Emilia – 4410
  8. mersibeton – 4158
  9. Илья Казаков – 4066
  10. Клоп Петрович🥊 – 3613

Благодарим всех, кто делился своими прогнозами и активно развивал свой профиль! С победителями в номинациях Лучший Комментатор и Лучший Чаттер вы можете ознакомиться здесь.

А завтра мы расскажем о победителях других двух номинаций: 

  • Лайкер сезона (кто ставил больше всех лайков) 
  • и Селебрити сезона (кто получил больше всех лайков).
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