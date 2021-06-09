20 тысяч повторов ставок! ⚽️Татьяна Васильевна⚽️ – Лидер сезона-2020/21

Всем привет! Мы продолжаем подводить итоги сезона! В этот раз называем победителей в двух номинациях:

Тестер (кто больше всего повторял чужие ставки);

Лидер (чьи ставки повторяли чаще остальных).

Важно: мы рассматривали статистику пользователей, которые сделали больше 100 ставок за сезон.

🤔 Тестер сезона





За этот сезон (с августа 2020 по май 2021) больше всех прогнозов повторил Сергей Бредов (3681)!

А вот, кто занял первые 10 мест:

🔂 Лидер сезона

Чтобы твои ставки повторяли, необходимо долго и упорно работать, анализировать матчи и изучать статистику, чтобы пользователи в тебя поверили.





Лучший пользователь по этому показателю – ⚽️Татьяна Васильевна⚽️. Ее ставки повторили 20 108 раз. Однако на Betting Insider лидирует Константин Генич, а в топ-10 еще :

Благодарим всех, кто делился своими прогнозами и активно развивал свой профиль! С победителями в номинациях Лучший Комментатор и Лучший Чаттер вы можете ознакомиться здесь.

А завтра мы расскажем о победителях других двух номинаций: