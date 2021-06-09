20 тысяч повторов ставок! ⚽️Татьяна Васильевна⚽️ – Лидер сезона-2020/21
Всем привет! Мы продолжаем подводить итоги сезона! В этот раз называем победителей в двух номинациях:
- Тестер (кто больше всего повторял чужие ставки);
- Лидер (чьи ставки повторяли чаще остальных).
Важно: мы рассматривали статистику пользователей, которые сделали больше 100 ставок за сезон.
🤔 Тестер сезона
За этот сезон (с августа 2020 по май 2021) больше всех прогнозов повторил Сергей Бредов (3681)!
А вот, кто занял первые 10 мест:
- Сергей Бредов – 3681.
- Николай Никонов5 – 3277.
- Pavel M1 – 2226.
- Izz – 2059.
- Леха ивкин – 2022.
- broudwar – 1885.
- Ratmir Kulov – 1739.
- Нурик Имангалиев – 1712.
- Евгений Аитов – 1701.
- ONLYFOOTBALL⚽️ – 1577.
🔂 Лидер сезона
Чтобы твои ставки повторяли, необходимо долго и упорно работать, анализировать матчи и изучать статистику, чтобы пользователи в тебя поверили.
Лучший пользователь по этому показателю – ⚽️Татьяна Васильевна⚽️. Ее ставки повторили 20 108 раз. Однако на Betting Insider лидирует Константин Генич, а в топ-10 еще :
- Константин Генич – 28 277
- ⚽️Татьяна Васильевна⚽️ – 20 108
- AVDOVV – 6 275
- Алексей Андронов – 5 424
- PlayNow – 5 271
- Ровшан Аскеров – 5065
- Emilia – 4410
- mersibeton – 4158
- Илья Казаков – 4066
- Клоп Петрович🥊 – 3613
Благодарим всех, кто делился своими прогнозами и активно развивал свой профиль! С победителями в номинациях Лучший Комментатор и Лучший Чаттер вы можете ознакомиться здесь.
А завтра мы расскажем о победителях других двух номинаций:
- Лайкер сезона (кто ставил больше всех лайков)
- и Селебрити сезона (кто получил больше всех лайков).