Betting Insider

Конкурс прогнозов на ответные матчи 1/4 ЛЧ и ЛЕ! Разыгрываем еще 10 000 рублей

автор Алексей Шабалдин

Это второй конкурс прогнозов на 1/4 ЛЧ и ЛЕ! (первые – тут). Банк – еще 10 000 рублей. Условия и список матчей – ниже. 

Важно: итоги сразу обоих конкурсов подведем после 18 апреля.

Что делать?

1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.

2. Сделайте 7 ставок с описанием в своем профиле на матчи еврокубков, список – ниже. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте.

Правила

  • Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
  • Только прематч.
  • Только исходы 1х2.
  • За каждый верный прогноз будет начисляться один балл. 

Матчи

13 апреля

14 апреля

15 апреля

Топ-10 пользователей, набравшие наибольшее количество баллов, разделят 10 000 рублей.

1-е место – 2500 рублей

2-е место – 2000 рублей

3-е место – 1500 рублей

4-е место – 1000 рублей

с 5-го по 10-е место место – по 500 рублей

Призы – это фрибеты в Parimatch. После 18 апреля мы подведем итоги и наградим победителей. В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит тот, у кого сумма коэффициентов всех ставок больше.

Напиши комментарий, чтобы участвовать в конкурсе

Комментарии
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StavkaIgra
58.3% WR-4.09% ROI
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Алексей Васильевич Потапенков
63.6% WR0.83% ROI
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StavkaIgra
58.3% WR-4.09% ROI
Отличный конкурс!Обязательно буду участвовать!
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Brick-25
36.8% WR-3.23% ROI
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Максим Саитов1
37.5% WR-1.77% ROI
+ участвую
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клозед
52.4% WR-1.31% ROI
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Егор Азанов1
57.5% WR-0.05% ROI
+++
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Сергей Добрый2
51.1% WR0.32% ROI
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Евгений Воробьев10
45% WR-7.15% ROI
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Овик Егиазарян
50.8% WR-3.77% ROI
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