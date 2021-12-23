Итоги 2021 на Betting Insider: дарим 100 000 рублей лучшим пользователям

Всем привет, капперы! Уже по традиции в декабре мы подводим итоги года и награждаем лучших пользователей.

В этом году было много всего: Италия выиграла Евро, «Челси» взял свою вторую ЛЧ, а Месси – 7-й «Золотой мяч». Но одно осталось по-прежнему: круче всех в 2021-м были вы – пользователи Betting Insider! Спасибо за миллионы ваших ставок, сообщений в чат, комментов и других активностей.

Кстати, про «миллионы ваших ставок» – это не шутка! Вот статистика за год.





Более 5 млн ставок. В среднем это: 438 062 в месяц, 109 515 в неделю и 15 645 за один день. А-А-А!

Каждый следующий день до Нового года мы будем публиковать статистику вашей активности на Betting Insider. А 25 самых успешных пользователей разделят банк в 100 000 рублей!

Следите за обновлениями и включите уведомления в приложении, чтобы первым узнать о лучших капперах 2021-го!