Мы подвели итоги двух майских конкурсов. Раздаем 18 000 рублей!

Бетторы, всем привет! Как вам финальные пары еврокубков?

Недавно мы проводили конкурсы: вот тут, и вот здесь. Итоги обоих конкурсов подводим прямо сейчас! Вот все топ-прогнозисты, которые получат фрибеты на общую сумму 18 000 рублей от Parimatch.

Итоги конкурса (4 – 6 мая)

Alexandr Vladimirovich Bogomazov 4 из 6 прогнозов сыграли; сумма кэфов – 20.87 (Исключен за копипаст)

1. 105×68 – 2500 рублей | 4 из 6; сумма кэфов – 20.13

2. AVDOVV – 2000 рублей | 4 из 6; сумма кэфов – 16.50

3. oleg-centner – 1500 рублей | 4 из 6; сумма кэфов – 15.80

4. Betting Expert3747 – 1000 рублей | 4 из 6; сумма кэфов – 15.69

Александр CANE 4 из 6; сумма кэфов – 13.26 (Исключен за копипаст)

5. Мясной💪 – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 22.48

6. Seryozhka – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 19.70

7. Valya19 – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 18.25

8. Виталий Слепцов2 – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 16.78

9. 🏒В.В. – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 16.20

10. StavkaIgra – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 14.70

Итоги конкурса (8 – 10 мая)

1. oleg-centner – 2500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 22.46

Правдолюб 3 из 7; сумма кэфов – 22.13 (Исключен за мультиаккаунт)

neoletka80 | 3 из 7; сумма кэфов – 18.49 (Исключен за мультиаккаунт)

2. Betting Expert3747 – 2000 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 16.35

3. Виталий Слепцов2 – 1500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 16.30

4. Kosyak – 1000 рублей |3 из 7; сумма кэфов – 16.11

5. Андрей Горбунов9 – 500 рублей | 2 из 7; сумма кэфов – 19.64

6. Александр ДАНИЛИН – 500 рублей | 1 из 7; сумма кэфов – 20.26

Победители, чтобы получить свои призы, пишите на почту ryabkin@sports.ru – в теме письма укажите «Конкурс прогнозов на ЛЧ (даты участия)», а внутри напишите номер счета в Parimatch, а также телефон, с которым регистрировались в БК.

Напомним, для участия в конкурсе нужно было написать «+» в комментариях под специальными постами и сделать ставки с описанием на матчи из списка. Важный момент: участвовали только те матчи, которые отобрала редакция.

Правила

Учитывались только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.

Только прематч.

Только исходы 1х2.

За каждый верный прогноз начислялся один балл.

А тех, кто набрал одинаковое количество баллов, мы распределили в итогах по суммам коэффициентов.

Что будет дальше?

Будет еще больше конкурсов. Заходите почаще в блог и включите уведомления, чтобы ничего не пропустить! 😉