Betting Insider

Мы подвели итоги двух майских конкурсов. Раздаем 18 000 рублей!

автор Юрий Еремичев

Бетторы, всем привет! Как вам финальные пары еврокубков? 

Недавно мы проводили конкурсы: вот тут, и вот здесь. Итоги обоих конкурсов подводим прямо сейчас! Вот все топ-прогнозисты, которые получат фрибеты на общую сумму 18 000 рублей от Parimatch.

Итоги конкурса (4 – 6 мая)

Alexandr Vladimirovich Bogomazov 4 из 6 прогнозов сыграли; сумма кэфов – 20.87 (Исключен за копипаст)

1. 105×68  – 2500 рублей | 4 из 6; сумма кэфов – 20.13 

2. AVDOVV – 2000 рублей | 4 из 6; сумма кэфов – 16.50

3. oleg-centner – 1500 рублей | 4 из 6; сумма кэфов – 15.80

4. Betting Expert3747  – 1000 рублей | 4 из 6; сумма кэфов – 15.69

Александр CANE 4 из 6; сумма кэфов – 13.26 (Исключен за копипаст)

5. Мясной💪 – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 22.48

6. Seryozhka – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 19.70

7. Valya19 – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 18.25

8. Виталий Слепцов2 – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 16.78

9. 🏒В.В. – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 16.20

10. StavkaIgra – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 14.70

Итоги конкурса (8 – 10 мая)

1. oleg-centner – 2500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 22.46

Правдолюб 3 из 7; сумма кэфов – 22.13 (Исключен за мультиаккаунт)

neoletka80 | 3 из 7; сумма кэфов – 18.49 (Исключен за мультиаккаунт)

2. Betting Expert3747  – 2000 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 16.35

3. Виталий Слепцов2 – 1500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 16.30

4. Kosyak  – 1000 рублей |3 из 7; сумма кэфов – 16.11

5. Андрей Горбунов9 – 500 рублей | 2 из 7; сумма кэфов – 19.64

6. Александр ДАНИЛИН – 500 рублей | 1 из 7; сумма кэфов – 20.26

Победители, чтобы получить свои призы, пишите на почту ryabkin@sports.ru – в теме письма укажите «Конкурс прогнозов на ЛЧ (даты участия)», а внутри напишите номер счета в Parimatch, а также телефон, с которым регистрировались в БК.

Напомним, для участия в конкурсе нужно было написать «+» в комментариях под специальными постами и сделать ставки с описанием на матчи из списка. Важный момент: участвовали только те матчи, которые отобрала редакция.

Правила

  • Учитывались только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
  • Только прематч.
  • Только исходы 1х2.
  • За каждый верный прогноз начислялся один балл. 
  • А тех, кто набрал одинаковое количество баллов, мы распределили в итогах по суммам коэффициентов.

Что будет дальше?

Будет еще больше конкурсов. Заходите почаще в блог и включите уведомления, чтобы ничего не пропустить! 😉

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
StavkaIgra
58.3% WR-4.28% ROI
Всех поздравляю победителей с победой!💪
И участвуем в новом подобном конкурсе,в котором уже можно начинать участие!
Ответить
Иван Титов8
28% WR-11.4% ROI
я после пяти первых неудач бросил писать прогнозы,а как оказалось зря. мог и побороться. видимо я был такой не один, жаль...
Ответить
StavkaIgra
58.3% WR-4.28% ROI
Иван Титов8я после пяти первых неудач бросил писать прогнозы,а как оказалось зря. мог и побороться. видимо я был такой не один, жаль...
Тут по факту даже с тремя вариантами можно попасть в число призёров и выиграть хотя бы 500 рублей фрибет)
Никогда не надо сдаваться 💪
Лично я больше выигрывал, чем не выигрывал в подобных конкурсах, также может и любой другой)
Ответить