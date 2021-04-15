Лэмпард вернется в сборную Англии? Букмекеры обновили линию на следующее место работы легенды «Челси»

Практически 3 месяца Фрэнк Лэмпард находится без работы. В январе он был уволен из лондонского клуба, хотя контракт действовал до лета 2022-го. Руководство аристократов осталось недовольно его результатами и положением команды в турнирной таблице: в клубе посчитали, что с момента летнего трансферного окна команда не достигла достаточного прогресса.

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В марте СМИ писали о том, что Лэмпард может возглавить сборную Англии U21, так как футбольная ассоциация Англии недовольна нынешним тренером «молодежки» Энди Ботройдом.

Сам же Лэмпард не раз заявлял, что в будущем хотел бы возглавить «Барселону», так как не смог там поиграть, когда был футболистом.

Букмекеры обновили линию на то, где продолжит карьеру англичанин. По их мнению, с вероятностью 44% Лэмпард станет главным тренером «Кристал Пэлас». Кэф – 2.25.

Какую еще команду он может возглавить?

Сборная Англии U21 – 3.30 (вероятность – 30% );

(вероятность – ); «Борнмут» – 4.00 ( 25% );

( ); «Селтик» – 7.00 ( 14% );

( ); «Блэкберн» – 10.00 ( 10% );

( ); «Брайтон» – 16.00 (6%).

Наименее вероятным кажется его назначение в «Вест Хэм», в котором Лэмпард начинал свою профессиональную карьеру: кэф – 50.00 (2%).

А если вы верите, что его следующим местом работы станет сборная Англии, то на этот исход можно поставить с кэфом 17.00. Вероятность – 5%.

Напомним, что в феврале 2017-го Лэмпард объявил о завершении карьеры футболиста, и уже через год был назначен главным тренером футбольного клуба «Дерби Каунти» из Чемпионшипа. В 2019-м его назначили главным тренером «Челси», заключив с ним трехлетний контракт. Однако проработав 1,5 года, он был уволен.

А вы видите Лэмпарда тренером сборной Англии? Каких успехов он смог бы в ней достичь?