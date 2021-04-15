Betting Insider

Лэмпард вернется в сборную Англии? Букмекеры обновили линию на следующее место работы легенды «Челси»

автор Сергей Рябкин

Практически 3 месяца Фрэнк Лэмпард находится без работы. В январе он был уволен из лондонского клуба, хотя контракт действовал до лета 2022-го. Руководство аристократов осталось недовольно его результатами и положением команды в турнирной таблице: в клубе посчитали, что с момента летнего трансферного окна команда не достигла достаточного прогресса. 

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В марте СМИ писали о том, что Лэмпард может возглавить сборную Англии U21, так как футбольная ассоциация Англии недовольна нынешним тренером «молодежки» Энди Ботройдом.

Сам же Лэмпард не раз заявлял, что в будущем хотел бы возглавить «Барселону», так как не смог там поиграть, когда был футболистом.

Букмекеры обновили линию на то, где продолжит карьеру англичанин. По их мнению, с вероятностью 44% Лэмпард станет главным тренером «Кристал Пэлас». Кэф – 2.25.

Какую еще команду он может возглавить?

  • Сборная Англии U21 – 3.30 (вероятность –30%);
  • «Борнмут» – 4.00 (25%);
  • «Селтик» – 7.00 (14%);
  • «Блэкберн» – 10.00 (10%);
  • «Брайтон» – 16.00 (6%).

Наименее вероятным кажется его назначение в «Вест Хэм», в котором Лэмпард начинал свою профессиональную карьеру: кэф – 50.00 (2%).

А если вы верите, что его следующим местом работы станет сборная Англии, то на этот исход можно поставить с кэфом 17.00. Вероятность – 5%.

Напомним, что в феврале 2017-го Лэмпард объявил о завершении карьеры футболиста, и уже через год был назначен главным тренером футбольного клуба «Дерби Каунти» из Чемпионшипа. В 2019-м его назначили главным тренером «Челси», заключив с ним трехлетний контракт. Однако проработав 1,5 года, он был уволен.

А вы видите Лэмпарда тренером сборной Англии? Каких успехов он смог бы в ней достичь?

Комментарии
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Wasso
70.5% WR2.32% ROI
Вполне!!!) Он отличный наставник и уж тем более "молодёжку" вытянет))
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⚽️Татьяна Васильевна⚽️
53.2% WR0.51% ROI
может было за что уволить ☺️
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Wasso
70.5% WR2.32% ROI
⚽️Татьяна Васильевна⚽️может было за что уволить ☺️
Да тренера часто попадают!) Но нет такой уж сильной тенденции,что после их смены всё налаживается... далеко не всегда так!!
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⚽️Татьяна Васильевна⚽️
53.2% WR0.51% ROI
WassoДа тренера часто попадают!) Но нет такой уж сильной тенденции,что после их смены всё налаживается... далеко не всегда так!!
это точно 😉
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Дана Каримова
52.5% WR-2.52% ROI
Да , конечно почему нет , веть тоже фаворит и звезда футбола и опыт у него есть , неплохой кондидат .
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StavkaIgra
58.3% WR-4.09% ROI
Ну на U21 вполне самый вероятный вариант для него на данный момент ,а далее уже видно будет!)
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