Betting Insider

Нагельсманн – новый тренер «Баварии». А где продолжит карьеру Флик?

автор Юрий Еремичев

«Бавария» объявила о назначении Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера. Немец начнет работу в клубе уже в июле этого года.

Пару недель назад Ханс-Дитер Флик объявил, что покинет «Баварию» этим летом. Немца считают одним из фаворитов на должность тренера сборной Германии. 

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Но Нагельсманн мог оказаться и в другом месте

На назначение Нагельсманна в «Тоттенхэм» давали кэф 4.00. Немец считался главной целью руководства «Тоттенхэма» на замену Жозе Моуриньо. 

Правда, назначение в «Баварию» было более вероятным. Нагельсманн изначально считался фаворитом на эту должность. На его назначение давали кэф 2.50

Как эта новость повлияет на результаты «Баварии» в оставшихся матчах сезона?

На победу «Баварии» в ближайшем домашнем матче против «Боруссии» М дают кэф 1.33. На победу мюнхенского клуба в Бундеслиге можно поставить с кэфом 1.01

Связано ли это с тем, что тренер ближайших конкурентов возглавит «Баварию» уже через три месяца? Вряд ли, но...

У «Баварии» уже была похожая ситуация

Главный тренер «Монако» Нико Ковач в апереле 2018 года узнал, что уже в июле будет тренировать «Баварию». На тот момент хорват возглавлял франкфуртский «Айнтрахт».

Последним матчем того сезона для обеих команд стал финал Кубка Германии, в котором «Бавария» проиграла со счетом 1:3. Ковач выиграл трофей в матче против клуба, который возглавил спустя два месяца. Повторит ли это достижение Нагельсманн, только в Бундеслиге?

Какой кэф дают на победу «Лейпцига» в Бундеслиге?

Любители риска могут поставить на победу «Лейпцига» в Бундеслиге с кэфом 80.00.

Отметим, что и Нагельсманн не впервые сыграет против команды, которую в будущем возглавит. Немцу уже приходилось выводить «Хоффенхайм» на матч против «Лейпцига», зная заранее, что в следующем сезоне он возглавит соперников.

А как думаете вы: является ли Нагельсманн правильным выбором для «Баварии»? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Исхак Исхаков1
66.5% WR-11.24% ROI
Жаль Флик оставил Баварию
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StavkaIgra
58.3% WR-4.09% ROI
О Нагельсманне уже давненько ходили слухи, что возможно займёт пост главного тренера Баварии. Скорей всего так и будет.
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Zeinur Shukurov
0% WR0% ROI
cool
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Agosh
60.9% WR-5.24% ROI
Йоахим Лев
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Дана Каримова
52.5% WR-2.52% ROI
Негельсман , Йохим Лёв , Иорген Клоп .
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StavkaIgra
58.3% WR-4.09% ROI
Скорей всего Нагельсманн и станет тренером)Давно об этом слухи гуляют.
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StavkaIgra
58.3% WR-4.09% ROI
У Нагельсманна, конечно, отличная тренерская лестница!)
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Дмитрий Ковтун
60.7% WR-0.1% ROI
Может Флик в Тоттенхэм?!
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Richard 7
36.7% WR-9% ROI
Флик тренер сборной Германии!
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Richard 7
36.7% WR-9% ROI
Уже Нагельсманном подписал контракт сроком на 5 лет начнет у руля Баварии с нового сезона, а Флик станет тренером сборной Германии.
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