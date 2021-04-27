Нагельсманн – новый тренер «Баварии». А где продолжит карьеру Флик?
«Бавария» объявила о назначении Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера. Немец начнет работу в клубе уже в июле этого года.
Пару недель назад Ханс-Дитер Флик объявил, что покинет «Баварию» этим летом. Немца считают одним из фаворитов на должность тренера сборной Германии.
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Но Нагельсманн мог оказаться и в другом месте
На назначение Нагельсманна в «Тоттенхэм» давали кэф 4.00. Немец считался главной целью руководства «Тоттенхэма» на замену Жозе Моуриньо.
Правда, назначение в «Баварию» было более вероятным. Нагельсманн изначально считался фаворитом на эту должность. На его назначение давали кэф 2.50.
Как эта новость повлияет на результаты «Баварии» в оставшихся матчах сезона?
На победу «Баварии» в ближайшем домашнем матче против «Боруссии» М дают кэф 1.33. На победу мюнхенского клуба в Бундеслиге можно поставить с кэфом 1.01.
Связано ли это с тем, что тренер ближайших конкурентов возглавит «Баварию» уже через три месяца? Вряд ли, но...
У «Баварии» уже была похожая ситуация
Главный тренер «Монако» Нико Ковач в апереле 2018 года узнал, что уже в июле будет тренировать «Баварию». На тот момент хорват возглавлял франкфуртский «Айнтрахт».
Последним матчем того сезона для обеих команд стал финал Кубка Германии, в котором «Бавария» проиграла со счетом 1:3. Ковач выиграл трофей в матче против клуба, который возглавил спустя два месяца. Повторит ли это достижение Нагельсманн, только в Бундеслиге?
Какой кэф дают на победу «Лейпцига» в Бундеслиге?
Любители риска могут поставить на победу «Лейпцига» в Бундеслиге с кэфом 80.00.
Отметим, что и Нагельсманн не впервые сыграет против команды, которую в будущем возглавит. Немцу уже приходилось выводить «Хоффенхайм» на матч против «Лейпцига», зная заранее, что в следующем сезоне он возглавит соперников.