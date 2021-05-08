8 мая в 19:30 (МСК) «Манчестер Сити» дома сыграет с «Челси». Встреча состоится в рамках 35-тура АПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Манчестер Сити»: форма, ставки и прогноз

Дела у «Сити» лучше всех. Чемпионат фактически выигран, финал Лиги чемпионов в кармане. К слову, финал будет против «Челси», и предстоящую встречу против лондонцев можно использовать в качестве разведки. «Горожанам» уже давно все равно на результат, и они могут спокойно хоть 0:5 проиграть.

Более 10 очков за 4 тура не отыгрываются. Так что смело «Сити» может отдыхать до финала ЛЧ. Что победа, что поражение сейчас для команды Гвардиолы ничего не значат. Если только с моральной точки зрения. Совсем уж в серии неудач скатываться не стоит.

Глобальных проблем с травмами у «Сити» нет, и все лидеры будут в строю в воскресном матче. Узнать предварительный состав «Манчестера» вы можете здесь.

35% наших пользователей делают ставку на победу «Сити». Причем за 2.0 победу «горожан» в домашнем матче вообще редко когда оценивают. Наш каппер Саша Агеев1 таким предложением не мог не воспользоваться.

На самом деле, если вы действительно хотите отталкиваться от «Сити», то лучше предложения вы не найдете. 2.0 в Pin-Up.ru – это подарок для любителей ставить на фаворитов.

«Челси»: форма, ставки и прогноз

А у «Челси» тоже все шикарно. Команда Тухеля за время его пребывания на тренерском мостике проиграла только два раза. Сначала «Вест Бромвичу», играя почти весь матч в меньшинстве, а потом «Порту» в малозначимом матче ЛЧ. По итогу и в чемпионате «Челси» уже в четверке, и в Лиге чемпионов команда до финала дошла.

Вообще борьба за 4-е место в АПЛ в этом сезоне нешуточная идет, и разбрасываться очками «Челси» сейчас никак нельзя. Желательно побеждать в каждом туре, иначе можно упустить позицию в заветной четверке.

В игре с «Сити» не примет участие Ковачич. Узнать предварительный состав «Челси» вы можете здесь.

17% наших капперов верят в победу «Челси». Результат удивительный, учитывая что лондонцам победа гораздо нужнее, и что недавно «Челси» «Сити» в Кубке Англии обыграл. Максим Косогоров1 в «аристократах» не сомневается, и он даже дал прогноз на точный счет:

Х2 берете, если вы за «Челси», и ловите в Pin-Up.ru отличный коэффициент 1.83. Не проиграть лондонцы запросто могут.

«Манчестер Сити» – «Челси»: счет в последних матчах

Стоит отметить, что в 4-х последних матчах обеих команд только в одном случае проходила ставка ТБ (2,5). Поставить на ТМ (2,5) в воскресном матче в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.69.

«Манчестер Сити» – «Челси»: статистика личных встреч

В последних 15 очных встречах между этими командами случилась только одна ничья. И то она была в финале Кубка Лиги, где сдерживающий футбол был вполне объясним. Сейчас «Челси» ничья не особо нужна, а «Сити» вообще все равно на результат. Так что можно попробовать заиграть в Pin-Up.ru вариант «Ничьей не будет» за коэффициент 1.32.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Все встречи АПЛ можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Окко». Стоимость месячной подписки на спортивный контент составляет 649 рублей, годовая подписка стоит 3990 рублей. Помимо прямых трансляций игр, вам также будут доступны все обзоры и аналитические программы с экспертами. Есть также вариант посмотреть трансляцию на сайте или в мобильном приложении БК «Олимп». Для просмотра матчей АПЛ на «Олимпе» достаточно иметь полностью верифицированный аккаунт.

Источник главного изображения: Getty Images