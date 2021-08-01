3 августа в 22:00 (МСК) «Олимпиакос» в домашнем матче сыграет с командой «Лудогорец». Встреча состоится в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, команды проведут первый матч. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

«Олимпиакос»: форма, ставки и прогноз

Греческая команда взяла старт в розыгрыше Лиги Чемпионов сезона 2021/22 со второго раунда квалификации. На этой стадии «Олимпиакос» по сумме двух встреч выиграл (2:0) азербайджанский «Нефтчи».

Первую игру греки проводили дома и выиграли (1:0), единственным голом на 29 минуте отметился Камара. Через четыре минуты после гола его же удалили за грубую игру против соперника. После чего азербайджанцы насели на ворота греков, но реализовать свои моменты у них так и не получилось. А на 63 минуте встречи составы уравнялись – у «Нефтчи» удалили Челика.

До старта квалификации Лиги Чемпионов было сыграно на летнем сборе команды семь товарищеских контрольных игр, в которых:

5 побед;

1 поражение;

1 ничья.

Из-за проблем со здоровьем команде не смогут помочь: Кристисон, Рябчук, Андроустос, М’Вилла, Фортоунис, Соарес, Камара. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу «Олимпиакоса» пользователи нашего сайта оставили большинство прогнозов на сайте, а именно 50%. Один из капперов нашего сайта с ником Sergey Furianec сделал прогноза на победу хозяев, считая, что на классе греки спокойно выиграют соперника.





Победу команды «Олимпиакоса» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.70. Хороший кэф дают на событие Ф1 (-1), вы можете поставить на него за 2.25 – неплохой вариант закинуть событие в экспресс ставку.



«Лудогорец»: форма, ставки и прогноз

«Лудогорец» стартовал в Лиге Чемпионов сезона 2021/22 с первого раунда квалификации.

В первом раунде «Лудогорец» встречался с солигорским «Шахтером». В обоих матчах была зафиксирована минимальная победа (1:0). В первом матче болгарская команда отличилась в самой концовке встречи: на 92 минуте победу принес Оливейра-Соуза. В ответном матче в гостях, также удалось забить только во второй половине игры: на 71 минуте отметился голом Десподов.

Во втором раунде квалификации болгарская команда играла со словенской «Мурой». Первая встреча завершилась безголевой ничьей (0:0). Вторая ответная игра закончилась победой «Лудогорца» (3:1). Большую часть матча был ничейный счет (1:1). А в последнюю десятиминутку хозяевам удалось забить два мяча и завоевать путевку в следующую стадию квалификации.

В Чемпионате Болгарии «Лудогорец» возглавляет турнирную таблицу. В копилке команды 6 очков, при двух сыгранных встречах. В них было забито 6 голов и один пропущен. В крайнем туре первенства была обыграна команда ЦСКА 1948 (3:0)

«Лудогорец» в полном боевом составе, пропускающих матч игроков нет. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу болгарской команды наши капперы сделали 12% всеобщего количества прогнозов.

На победу «Лудогорца» в БК Pin-Up.ru дают кэф 5.60. Неплохой кэф дают на X2 за 2.08

«Олимпиакос» – «Лудогорец»: счет в последних матчах





И греческая, и болгарская команда в последних трех матчах отличалась в каждом из них. На то, что обе команды забьют дают отличный кэф в Pin-Up.ru, за 2.08.

Обе команды свои последние три игры выиграли. Греки ни разу не побеждали с разницей больше чем два мяча, а болгары побеждали во всех в два и больше голов. Можно зарядить на Ф2 (1) за кэф 1.59

Очных встреч у команд за футбольную историю последних пяти лет не было.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Из букмекеров транслировать матч будет БК «Париматч». Чтобы смотреть трансляции в «Париматч», нужно иметь верифицированный счет в данной БК.

Автор прогноза: Денис Антипов