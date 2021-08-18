«Данил Чиндаев» и «Александр Юрьевич» из ВК – мошенники!

Известно, что в ставках много мошенников, которые действуют разными методами. Мы хотим напомнить вам об этой проблеме и рассказать историю, которой с нами поделился пользователь Betting Insider – Vladimir Golodov.



Как действуют мошенники?

Если вы пропустили, мы уже подробно писали об этом здесь и здесь. А теперь к истории пользователя.

Важно: сотрудники Betting Insider не занимаются мошенничеством. Мы не раскручиваем счета, не продаем договорняки и не консультируем пользователей. Если кто-то обратится к вам с подобными предложениями, пишите на support@betting.team – присылайте ссылку на профиль мошенника в соцсетях или на Betting Insider, а также скриншоты его сообщений.

1. Vladimir Golodov впервые узнал о «Даниле Чиндаеве» через чат на Betting Insider – пользователю предложили найти его в ВК.

Осторожно: мошенники могут просить вас перейти на общение и в личную переписку, другие соцсети и платформы – все потому что в чатах Betting Insider есть модерация, которая отслеживает таких нарушителей.

Важно: в чатах Betting Insider все еще могут распространять информацию о «Даниле Чиндаеве» и предлагать найти его в ВК. Отслеживанием и удалением таких сообщений занимается команда модерации проекта, однако если вы заметите, что мы где-то такое пропустили – жалуйтесь на сообщение/комментарий/прогноз с помощью специальных кнопок и присылайте ссылки/скриншоты нарушений на support@betting.team.





2. Пользователь оплатил прямым переводом на карту недельную подписку на прогнозы, которые должны сыграть, как ему обещали.

Напомним, что продажа продажа прогнозов на Betting Insider разрешена только через сервис «Маркетплейс», в который допускаются только проверенные капперы.

3. После оплаты мошенники пригласили пользователя в «VIP-чат» в Вконтакте.





4. Позже «Данил Чиндаев» предложил «раскрутку счета».

5. Однако через некоторое время Vladimir Golodov ушел в минус с теми прогнозами, которые купил у мошенников, а «Данил Чиндаев» удалил свои сообщения в переписке.

Другой мошенник («Александр Юрьевич») использует лого Betting Insider в своем профиле в ВК.

Важно: «Александр Юрьевич» не является сотрудником проекта.

Он сам пишет пользователям под предлогом оценить работу сайта. К сожалению, зафиксировать это скриншотом не удалось – мошенник уже удалил первые сообщения.

Дальше в ненавязчивой беседе мошенник предлагает услуги: прогнозы с условием, что покупатель будет оплачивать 35% от выигрыша.

Еще раз. Сотрудники Betting Insider не занимаются мошенничеством. Мы не раскручиваем счета, не продаем договорняки и не консультируем пользователей. Если к вам с подобными предложениями кто-то обратится, пишите на support@betting.team – присылайте ссылку на профиль мошенника в соцсетях или на Betting Insider, а также скриншоты его сообщений.