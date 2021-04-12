Половина месяца позади. «Реал» победил «Барсу» в класико, впереди – ответные матчи 1/4 плей-офф еврокубков и развязки в топовых европейских чемпионатах. Смотрим промежуточные результаты капперов в апреле. В конце месяца определится, кто разделит 76 000 рублей фрибетами от Parimatch.

Кто уже в рейтинге марта?

1. Денис Кошкин4 – 46 ставок, 22.31% ROI | Возможный приз – 20 000 рублей

2. Правдолюб – 120 ставок, 20.49 | Возможный приз – 15 000 рублей

3. VLODEKS – 24 ставки, 17.64 | Возможный приз – 10 000 рублей

4. Гениальнейший эксперт – 31 ставка, 15.20% ROI | Возможный приз – 7 000 рублей

5. incognito.over – 22 ставки, 14.49% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

6. Максим Лунёв1 – 25 ставок, 14.16% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

7.Иван Иванович10 – 53 ставки, 14,16% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

⚽️ Татьяна 😈 – 76 ставок, 13.48% ROI | (побеждала в предыдущих месяцах)

8. Hashek 15 – 62 ставки, 12.79% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

9. Nikolay Samohva1оv – 74 ставки, 8.94% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

10. ⚽️ 𝕊𝕡𝕠𝕣𝕥𝕤 𝔹𝕖𝕥𝕥𝕚𝕟𝕘 ⚜𝕍𝕀ℙ⚜ – 27 ставок, 8.86% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

11. Freymi – 46 ставок, 6.72% ROI

12. Avel – 68 ставок, 6.53% ROI

13. КапперНик – 22 ставки, 6.20% ROI

14. LUMP ON BET – 45 ставок, 5.24% ROI

15. Как хобби!) – 218 ставок, 4.89% ROI

16. Александр ДАНИЛИН – 74 ставки, 3.52% ROI

17. Клоп Петрович🥊 – 206 ставок, 3.52% ROI

18. aleksandr udod – 162 ставок, 2.60% ROI

19. Степан Кодалаев – 25 ставок, 1.91% ROI

20. Анатолий Сумин 26 – 34 ставки, 1.62% ROI

Лучших капперов в марте можете посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в топ-победителей по итогам месяца, нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.



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