Конкурс апреля на 76 000 рублей: Казанец лидирует с ROI 39.17%!

Конец апреля — впереди 1/2 ЛЧ, ЛЕ и несколько туров в чемпионатах до конца сезона. Смотрим промежуточные результаты капперов в апреле. Скоро определится, кто разделит 76 000 рублей фрибетами от Parimatch.

Кто уже в рейтинге апреля?

1. Казанец – 69 ставок, 39.17% ROI | Возможный приз – 20 000 рублей

2. FOREST – 119 ставок, 28.70% ROI | Возможный приз – 15 000 рублей

3. Marat Khai – 128 ставок, 25.81% ROI | Возможный приз – 10 000 рублей

4. number_one – 413 ставок, 22.96% ROI | Возможный приз – 7 000 рублей

5. Денис Кошкин4 – 95 ставок, 17.15% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

6. Говорящий конь) – 37 ставок, 15.43% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

7. incognito.over – 49 ставок, 14.16% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

8. Hashek 15 – 62 ставки, 12.79% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

9. senan863 – 452 ставки, 10.56% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

10. Павел Воропаев – 20 ставок, 9.76% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

Лучших капперов в марте можно посмотреть тут.

Кто может попасть в топ, если выполнит все условия?

1. Kirakosyan Live – 76 ставок, 9.00% ROI

2. VLODEKS – 76 ставок, 8.89% ROI

3. Nadzharyan Marat – 94 ставки, 8.65% ROI



4. Футбольное Западло – 38 ставок, 8.54% ROI

5. Бегущий по Линии™ – 258 ставок, 8.43% ROI

6. Freymi – 46 ставок, 6.72% ROI

7. Avel – 68 ставок, 6.53% ROI

8. funtik78bar – 36 ставок, 6.34% ROI

9. Siray33 – 61 ставка, 5.73% ROI

10. Максим Лунёв1 – 28 ставок, 5.34% ROI

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей по итогам месяца необходимо сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: