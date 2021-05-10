Андрей Дмитриев21​ лидирует в рейтинге капперов за май! Первые 10 мест – разделят 76 000 рублей

10 дней мая уже позади. За это время мы уже увидели развязки чемпионских гонок в РПЛ, Серии А и Бундеслиге. Также стали известны финалисты ЛЧ!

В рейтинге капперов за май пока что лидирует Андрей Дмитриев21. Удержит лидерство?

🔝 Топ-20 капперов мая

Напомним, что первые 10 мест в конце месяца разделят фрибеты в размере 76 000 рублей от Parimatch! Рейтинг за апрель можно посмотреть тут.

⚠️ Важно: