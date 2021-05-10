Андрей Дмитриев21 лидирует в рейтинге капперов за май! Первые 10 мест – разделят 76 000 рублей
10 дней мая уже позади. За это время мы уже увидели развязки чемпионских гонок в РПЛ, Серии А и Бундеслиге. Также стали известны финалисты ЛЧ!
В рейтинге капперов за май пока что лидирует Андрей Дмитриев21. Удержит лидерство?
🔝 Топ-20 капперов мая
- Андрей Дмитриев21 – 11 ставок, 55.46% ROI | Возможный приз – 20 000 рублей.
- butrifatri – 20 ставок, 51.98% ROI | Возможный приз – 15 000 рублей.
- yorkoborze – 36 ставок, 49.57% ROI | Возможный приз – 10 000 рублей.
- bemlinalte – 13 ставок, 48.52% ROI | Возможный приз – 7 000 рублей.
- Фарикжан Элибоев – 63 ставки, 48.02% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей.
- yeltapitri – 13 ставок, 43.46% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей.
- kirtokirti – 16 ставок, 40% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей.
- Глебати – 10 ставок, 39.22% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей.
- tafyosidri – 11 ставок, 37.70% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей.
- oleg-center – 39 ставок, 36.97% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей.
- FeНоМеН – 37 ставок, 36.77% ROI.
- cupsuburtu – 20 ставок, 35.86% ROI.
- yoltijutri – 13 ставок, 34.29% ROI.
- Вячеслав Патракеев – 26 ставок, 31.30% ROI.
- Байконур ракетами рулит – 23 ставки, 30.74% ROI.
- ALI MOHAMED – 23 ставки, 28.46% ROI.
- ДОБРЫНЯ – 47 ставок, 28.38% ROI.
- Артём Соловьёв2 – 42 ставки, 28.30% ROI.
- Дело было вечером – 25 ставок, 26.34% ROI.
- Андрей Уланов1 – 83 ставки, 26.23% ROI.
Напомним, что первые 10 мест в конце месяца разделят фрибеты в размере 76 000 рублей от Parimatch! Рейтинг за апрель можно посмотреть тут.
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72% WR9.41% ROI